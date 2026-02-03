Karas Ukrainoje. Skelbia apie istorinį Ukrainos smūgį Rusijoje

Paviešinti elektroniniai laiškai, susiję su seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino byla, rodo jo ryšius su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.
Kaip rašo „Ukrinform“, remdamasis „The Standard“, V. Putino pavardė minima daugiau nei tūkstantyje dokumentų puslapių, o Maskva ten paminėta beveik 10 tūkst. kartų.
Anoniminiai šaltiniai kalba apie seriją J. Epsteino ir V. Putino susitikimų, taip pat apie galimą rusų merginų panaudojimą didelio masto seksualinio šantažo operacijai, kurią, kaip įtariama, organizavo Kremlius.
JAV žvalgybos agentūros manė, kad J. Epsteinas palaikė ilgalaikius ryšius su Rusijos mafijos atstovais, įskaitant organizuoto nusikalstamumo lyderius, kurie galėjo jį šantažuoti.
Viename dokumente cituojamas toks dviejų pašnekovų pokalbis: „Jūs turite Andrew, Billą Gatesą, Donaldą Trumpą, Billą Clintoną ir visus kitus, atsidūrusius kompromituojančiose situacijose saloje, kurioje pilna technologijų. Tai didžiausia pasaulyje romantinių spąstų operacija“.
Pasak dokumentų, J. Epsteinas palaikė ryšius su V. Putinu net po to, kai 2008 m. buvo nuteistas už nepilnamečių įtraukimą į prostituciją.
Paviešintuose elektroniniuose laiškuose pateikiamos ištraukos apie J. Epsteino planus apsilankyti Rusijoje ir tarimąsi susitikti su V. Putinu. 2011 m. rugsėjo 11 d. datuotame el. laiške anoniminis tarpininkas rašė J. Epsteinui: „Kalbėjau su Igoriu. Jis sakė, kad paskutinį kartą, kai buvote Palm Byče, pasakėte jam, kad rugsėjo 16 d. turite susitikimą su Putinu ir kad jis gali rezervuoti sau bilietą į Rusiją, kad atvyktų keliomis dienomis anksčiau už jus.“
Kitame 2014 m. el. laiške, kurį atsiuntė japonų verslininkas Joi Ito, užsimenama apie galimą J. Epšteino ir V. Putino susitikimą: „Labas, Džefri, man nepavyko įtikinti Reido [Reido Hoffmano, vieno iš „LinkedIn“ įkūrėjų] pakeisti savo darbotvarkę ir kartu su tavimi vykti susitikti su Putinu.“
Toliau korespondencijoje rašoma, kad planuotas susitikimas buvo atšauktas po aviakatastrofos, kai Rusijos pajėgos virš Ukrainos numušė keleivinį lėktuvą MH17.
