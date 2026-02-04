PasaulisKonfliktai ir saugumas

„V. Putinas bijo D. Trumpo“: V. Zelenskis įvardijo būdus Kremliui spausti

2026 m. vasario 4 d. 22:28
Lrytas.lt
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas bijo tik Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Tai jis sakė interviu Prancūzijos televizijai France 2.
Daugiau nuotraukų (10)
„Tai yra realybė. Ne man spręsti, ką Trumpas turėtų pasakyti Putinui. Tačiau jei Trumpas žino, kad Putinas jo bijo, jis nepriims visų Rusijos prezidento keliamų sąlygų.
Bijo būtent Putinas Trumpo, o ne atvirkščiai“, – pabrėžė Zelenskis.
Pasak Ukrainos lyderio, JAV prezidentas puikiai supranta, kad turi realius spaudimo svertus Rusijai – ekonominius mechanizmus, sankcijas bei ginkluotę, kuri galėtų būti perduota Ukrainai net ir nesiunčiant į karą JAV kariuomenės.
Paklaustas, ar tai reiškia, kad Putinas visai nebijo Europos lyderių, Zelenskis atsakė tiesiai: „Taip, jis nebijo europiečių.
Mes esame jiems labai dėkingi – jie mūsų partneriai ir daug padėjo. Tačiau, deja, Putinas jų nebijo.“
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.