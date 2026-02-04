„V. Putinas bijo D. Trumpo“: V. Zelenskis įvardijo būdus Kremliui spausti

„Tai yra realybė. Ne man spręsti, ką Trumpas turėtų pasakyti Putinui. Tačiau jei Trumpas žino, kad Putinas jo bijo, jis nepriims visų Rusijos prezidento keliamų sąlygų.
Bijo būtent Putinas Trumpo, o ne atvirkščiai“, – pabrėžė Zelenskis.
Pasak Ukrainos lyderio, JAV prezidentas puikiai supranta, kad turi realius spaudimo svertus Rusijai – ekonominius mechanizmus, sankcijas bei ginkluotę, kuri galėtų būti perduota Ukrainai net ir nesiunčiant į karą JAV kariuomenės.
Paklaustas, ar tai reiškia, kad Putinas visai nebijo Europos lyderių, Zelenskis atsakė tiesiai: „Taip, jis nebijo europiečių.
Mes esame jiems labai dėkingi – jie mūsų partneriai ir daug padėjo. Tačiau, deja, Putinas jų nebijo.“
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV
