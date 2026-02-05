Dar vienas incidentas Baltijos jūroje: į Rusiją plaukusiame laive – sprogimas

Turimais duomenimis, krovininis laivas „MSC Giada III“ plaukė iš Belgijos į Sankt Peterburgą. Incidentas fiksuotas 2026 m. vasario 5 d.
Įvykis nutiko Nevos įlankos rajone. Variklio skyriuje nugriaudėjo sprogimas, po kurio kilo gaisras ir persimetė į denį.
Įvykio metu laive buvo 22 žmonės. Kapitonas yra Rusijos pilietis, o likę įgulos nariai yra Mianmaro piliečiai.
Iš Sankt Peterburgo uosto į pagalbą buvo pasiųstas avarinis gelbėjimo laivas ir ledlaužis. Po kelių valandų gaisrą pavyko visiškai užgesinti.
MNS nurodo, kad laivo korpuse nepramušta skylių ir nefiksuota degalų nuotėkio. Po gesinimo apgadintas konteinervežis buvo nutemptas į Sankt Peterburgo uostą.
Šią savaitę Estija Suomijos įlankoje sulaikė kitą į Rusiją plaukusį krovininį laivą „Baltic Spirit“, plaukusį su Bahamų vėliava.
Laivo įgulai po išsamios patikros buvo leista palikti Estijos teritorinius vandenis.