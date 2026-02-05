Derybų dėl Ukrainos fone – ir kitas klausimas: Rusija ir JAV artėja susitarimo link

Ketvirtadienį Pentagonas patvirtino, kad Rusija ir JAV susitarė atnaujinti aukšto lygio karinį dialogą, praėjus keletui valandų po to, kai baigė galioti paskutinė sutartis, ribojanti šių dviejų šalių branduolinius arsenalus.
„New START“ ribojo JAV ir Rusijos branduolinius arsenalus. Abi šios valstybės kartu turi apie 85 procentus visų pasaulio branduolinių kovinių galvučių.
Sutartis nustatė dislokuotų kovinių galvučių skaičiaus ribas tarpžemyninėse balistinėse raketose, povandeniniuose laivuose ir strateginiuose bombonešiuose bei numatė abipusio skaidrumo mechanizmus.
Pirmoji START sutartis, kurią 1991 m. pasirašė Jungtinės Valstijos ir Sovietų Sąjunga, draudė kiekvienai šaliai dislokuoti daugiau nei 6 tūkst. branduolinių galvučių.
Po to 2010 m. Prahoje JAV ir Rusija pasirašė Naująją START sutartį. 2023 m. Rusija savo dalyvavimą sutartyje sustabdė, nors buvo manoma, kad tiek Rusija, tiek Jungtinės Valstijos toliau laikosi jos nuostatų.
Naujos sutarties klausimas buvo įtrauktas į praėjusiais metais Aliaskoje įvykusio V. Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo darbotvarkę, tačiau nieko iš to neišėjo.
Šiuo metu tiek Jungtinės Valstijos, tiek Rusija modernizuoja savo branduolines pajėgas ir plečia strateginius pajėgumus. Anot žiniasklaidos, naujos ginklavimosi varžybos jau prasidėjo.
„Dialogo tarp kariuomenių palaikymas yra svarbus veiksnys, užtikrinant pasaulinį stabilumą ir taiką, kurią galima pasiekti tik esant stipriems, ir suteikia priemonę užtikrinti didesnį skaidrumą bei mažinti įtampą“, – teigiama JAV kariuomenės Europos vadavietės pareiškime.
Pasak „Axios“ šaltinių, susipažinusių su derybomis, abi šalys jau beveik susitarė, tačiau parengtam planui dar reikalingas galutinis abiejų šalių prezidentų patvirtinimas. Pranešama, kad per pastarąsias 24 valandas Abu Dabyje vyko intensyvios derybos.
Leidinio kalbinti pareigūnai pabrėžė, kad galutinis susitarimas dar nepasiektas.
Deryboms JAV pusėje vadovavo prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve’as Witkoffas ir Jaredas Kushneris. Jie buvo platesnių kontaktų su Rusija dalimi, vykstant diskusijoms dėl karo Ukrainoje Abu Dabyje.
„Axios“ pažymi, kad kol kas neaišku, ar susitarimas bus įformintas kaip oficialus sutarties pratęsimas, ar taps laikinu sprendimu – pavyzdžiui, šešių mėnesių šalių įsipareigojimu laikytis jos nuostatų pasibaigus dabartiniam terminui.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas anksčiau siūlė trumpalaikį sutarties pratęsimą, tačiau Rusijos užsienio reikalų ministerija šią savaitę pareiškė, kad Kremliaus iniciatyvos „sąmoningai liko be atsako“.
Viena pagrindinių Baltųjų rūmų skepticizmo dėl „New START“ pratęsimo priežasčių – sutartyje nėra jokių apribojimų Kinijai, kurios branduolinis arsenalas, nors ir mažesnis, sparčiai auga.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pabrėžė, kad veiksminga XXI amžiaus ginklų kontrolė neįmanoma be Pekino dalyvavimo, tačiau Kinija iki šiol nerodė noro jungtis prie tokių susitarimų.
Pasak vieno „Axios“ šaltinio, kitas žingsnis galėtų būti tiesioginis JAV ir Rusijos lyderių susitarimo pasirašymas.
