Karas Ukrainoje. E. Macronas slapta pasiuntė derybininką į Maskvą – aiškėja susitikimo detalės

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vadinamoji „energetinių paliaubų“ sutartis su Rusija buvo pasiekta savaitei laiko.
„Paliaubos tęsėsi nuo sekmadienio iki sekmadienio. Dabar jos baigėsi. Ir V. Putinas tesėjo savo žodį“, – sakė JAV prezidentas. Pasak D. Trumpo, kitas Rusijos smūgis įvyko pasibaigus šiam laikotarpiui.
JAV Kongreso Ukrainos paramos grupė paragino didinti spaudimą Rusijai, įskaitant naujas sankcijas ir pareiškė, kad trūksta tik vieno parašo, jog būtų priverstinai surengtas Atstovų Rūmų balsavimas dėl Paramos Ukrainai akto (Ukraine Support Act) pasinaudojant atskirąja peticija.
Vasario 3 d. Vašingtone surengtoje spaudos konferencijoje JAV Atstovų Rūmų nariai ragino imtis skubių teisinių veiksmų, siekiant susilpninti Rusijos karo ekonomiką ir pastūmėti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną link derybų.
„Kongresui jau seniai laikas priimti naujas sankcijas Rusijai“, – sakė Atstovų Rūmų narė Marcy Kaptur, demokratė iš Ohajo valstijos.
Rusija nepasiekia strateginių laimėjimų kare su Ukraina, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas vis dar gali panaudoti karinį ir ekonominį spaudimą Rusijos vadovui Vladimirui Putinui, kad pasiektų taiką. Apie tai rašo „The Wall Street Journal“, išanalizavęs naujo Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS) ataskaitos duomenis.
Kaip teigiama straipsnyje, CSIS vertinimu, Rusijos nuostoliai kare nuo 2022 m. yra stulbinantys ir siekia 1,2 milijono žmonių. Tuo tarpu tikėtinas žuvusiųjų skaičius yra 325 tūkstančiai – tai daugiau nei penkis kartus viršija nuostolius visuose sovietiniuose ir rusų konfliktuose, įvykusiuose nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
