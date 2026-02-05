Trečiadienį ir ketvirtadienį Abu Dabyje vyksta antrasis trišalis derybų tarp Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų etapas.
Pasak propagandinės agentūros TASS kalbinto šaltinio, Kremlius šį punktą laiko kaip „didelio susitarimo dalį“.
„Rusijos pusei visuotinis Donbaso pripažinimas jos teritorija atrodo labai svarbus“, – pabrėžė agentūros pašnekovas.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pagrindine karo užbaigimo sąlyga jau kurį laiką įvardija Ukrainos atsitraukimą iš dar neužimtų Donbaso teritorijų.
Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina jų neatiduos „jokiomis aplinkybėmis“.
Tuomet JAV pasiūlė kompromisą – dislokuoti Donbase neutralias pajėgas, atskiriant Ukrainos ir Rusijos karius. Tačiau Maskva atmetė bet kokius tokius scenarijus, anksčiau rašė laikraštis „The New York Times“.
Kitas variantas pateiktas variantas – „demilitarizuotos zonos“ sukūrimas. Kremlius pabrėžė, kad tokiu atveju Donbasas tebebūtų valdomas Rusijos, o vietoj kariuomenės ten būtų dislokuota „Rosgvardija“.
V. Zelenskis, Kalbėdamas apie galimus kompromisus siekiant užbaigti karą, teigė, kad net konflikto įšaldymas dabartinėje fronto linijoje jau yra rimta nuolaida, o jei Ukraina atsisakys Donbaso, Rusija turės sutvirtintą trampliną naujam puolimui.