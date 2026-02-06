Tokio masto problemos rusai nesitikėjo: teko stabdyti puolimą

Jis pabrėžė, kad padariniai Rusijai didesni nei tikėtasi.
„Tai ne tik problema rusams, tai jiems tikra katastrofa (...) Jie tikrai turi daug šių „Starlink“ sistemų, nuo jų priklauso daugelis tinklo segmentų“, – sakė S. Beskrestnovas.
Jis patikslino, kad šie tinklai naudojami valdyti dronus, sistemas FPV ir koordinuoti štabų veiksmus.
„Mes taip pat gauname pranešimų iš savo fronto linijų, kad daugelyje ruožų puolimo operacijos sustojo (...) Remiantis Rusijos pranešimais, jų štabai negali susisiekti su vadais ar puolimo brigadomis“, – pridūrė Gynybos ministerijos patarėjas.
S. Beskrestnovas pabrėžė, kad apribojimai buvo įvesti būtent siekiant neleisti Rusijai įgyvendinti planus panaudoti „Starlink“ smogiamųjų dronų valdymui.
„Suprantame, kad rusai mėgina įdiegti šiuos „Starlink“ įrenginius visuose „Shahed“ tipo dronuose (...) „Shahed“ ir kiti nuotoliniu būdu valdomi bepiločiai orlaiviai, naudojantys „Starlink“ tinklą, kelia mums labai rimtą grėsmę“, – paaiškino jis.
Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina bendradarbiauja su „SpaceX“, siekdama užtikrinti, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų terminalai veiktų nepertraukiamai.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministerijos prašymu bendrovė „SpaceX“ pradėjo riboti neteisėtą „Starlink“ technologijos panaudojimą Rusijos kariuomenėje.
RusijaRusijos kariškiaiStarlink
