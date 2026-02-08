Karas Ukrainoje. Rusų artilerija smogė Chersonui: yra sužeistųjų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie permainas Ukrainos oro gynybos pajėgose. Pasak V. Zelenskio, permainų imamasi siekiant pagerinti gynybą prieš Rusijos dronus, tarp kurių – ir „Shahed“.
Apie tai V. Zelenskis prakalbo per savo tradicinį kreipimąsi į tautą ir pasaulį. „Laukia personalo pokyčiai. Dabar – kai kuriuose regionuose, būriuose“, – teigė V. Zelenskis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė žinių dėl karo Ukrainoje taikos derybų. Prie prezidentinio lėktuvo „Air Force One“ žurnalistams D. Trumpas paskelbė, kad vyksta aktyvios taikos derybos ir pabrėžė, kad diskusijos vyksta „labai gerai“ ir artimiausiu metu gali duoti konkrečių rezultatų.
„Šiandien turėjome labai geras derybas dėl Rusijos ir Ukrainos, kažkas gali nutikti“, – šeštadienį sakė D. Trumpas.
Jis taip pat pridūrė, kad JAV vykdo aktyvų dialogą ne tik su Kyjivu ir Maskva, bet ir su Iranu.
„Vyksta labai geros derybos su Iranu, labai geros derybos su Rusija ir Ukraina. Kalbamės daug ir gerai“, – sau įprastais sakiniais kalbėjo D. Trumpas.
