Izraelis įspėjo D. Trumpą, kad yra pasirengęs pulti Iraną be sąjungininkų pagalbos

Šaltinių duomenimis, Izraelio gynybos pareigūnai per pastarąsias savaites surengė seriją uždarų aukšto lygio konsultacijų su kolegomis amerikiečiais, kurių metu pareiškė ketinimą prireikus sunaikinti Irano raketinį potencialą ir gamybos infrastruktūrą.
„Mes pasakėme amerikiečiams, kad patys smogsime, jei Iranas peržengs raudonąją liniją, kurią nustatėme balistinių raketų atžvilgiu“, – teigė vienas iš šaltinių.
Pasak jo, Iranas šios ribos dar nepasiekė, tačiau Izraelis atidžiai stebi įvykių raidą.
Oficialūs pareigūnai pabrėžė, kad Izraelis neketina riboti savo veiksmų laisvės ir neleis Iranui atkurti tiek strateginių ginklų sistemų, kad jos galėtų kelti grėsmę pačios valstybės egzistavimui.
Vienas iš aukštų gynybos ministerijos pareigūnų esamą situaciją pavadino „istorine galimybe“ suduoti smūgį Irano raketų infrastruktūrai ir neutralizuoti aktyvias grėsmes ne tik Izraeliui, bet ir kaimyninėms šalims. Pasak jo, derybų su JAV metu taip pat buvo pateikti planai smogti ir kitiems objektams, susijusiems su Teherano raketų programa.
Tuo pačiu metu Izraelio pareigūnai išreiškė susirūpinimą dėl to, kaip į šią problemą gali pažiūrėti JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Visų pirma jie baiminasi, kad Vašingtonas gali apsiriboti tiksliniais smūgiais, kaip buvo daroma per neseniai JAV vykdytas operacijas prieš hučius Jemene.
„Yra nuogąstavimų, kad jis gali pasirinkti keletą taikinių, paskelbti sėkmingai juos atakavęs ir palikti Izraeliui spręsti pasekmes, kaip buvo su hučiais“, – pareiškė vienas kariuomenės pareigūnas, pabrėždamas, kad dalinės priemonės pagrindinės grėsmės nepašalins.
Prognozuojama, kad per artėjantį premjero Benjamino Netanyahu vizitą Jungtinėse Valstijose jį lydės naujasis Izraelio gynybos armijos oro pajėgų vadas brigados generolas Omeras Tishleris.
O. Tishleris atstovaus vyriausiajam Izraelio gynybos pajėgų štabo vadui generolui leitenantui Eyalui Zamirui, nes šiuo metu Izraelio karinio atašė Vašingtone nėra, mat Izraelio gynybos ministras nusprendė netvirtinti kandidato į šias pareigas.
IzraelisDonaldas Trumpas (Donald Trump)Iranas
