B. Netanyahu sieks įtikinti D. Trumpą dėl Irano balistinių raketų keliamos grėsmės

Iranas iki šiol atsisako išplėsti derybų su JAV apimtį už branduolinės programos likimo ribų, nors Vašingtonas taip pat nori aptarti Teherano balistinių raketų programą ir paramą regiono karinėms grupuotėms.
JAV ir Izraelio lyderiai Vašingtone susitiks trečiadienį. Tai bus jų šeštasis susitikimas Amerikoje nuo tada, kai D. Trumpas prieš metus grįžo į Baltuosius rūmus.
Spalio mėnesį jie taip pat buvo susitikę Jeruzalėje, kai D. Trumpas paskelbė paliaubas Gazos Ruože.
Trečiadienio susitikimas vyks praėjus kelioms dienoms po aršių priešininkų Irano ir JAV derybų Omane, po kurių D. Trumpas minėjo planuojamą tolesnį derybų raundą.
B. Netanyahu ir D. Trumpas susitiks tarptautinei bendruomenei taip pat vis garsiau reiškiant pasipiktinimą dėl Izraelio priemonių sugriežtinti okupuoto Vakarų Kranto kontrolę, leidžiant naujakuriams pirkti žemę tiesiogiai iš jos savininkų palestiniečių.
Visgi lieka neaišku, ar šis klausimas bus keliamas susitikime, nepaisant D. Trumpo anksčiau išsakyto prieštaravimo bet kokiam Vakarų Kranto aneksavimui.
„Šioje kelionėje aptarsime įvairius klausimus: Gazą, regioną, bet, žinoma, pirmiausia derybas su Iranu“, – prieš išvyką paskelbtame vaizdo įraše kalbėjo Izraelio ministras pirmininkas.
„Prezidentui pateiksiu mūsų nuomonę dėl derybų principų“, – pridūrė jis.
Ankstesniame, savaitgalį paskelbtame pareiškime B. Netanyahu kanceliarija nurodė, kad bus pabrėžiamas Izraelio susirūpinimas dėl Irano raketų arsenalo – ne tik branduolinės programos.
B. Netanyahu vizitą vadina žalingu
Antradienį, prieš Izraelio ministro pirmininko vizitą Vašingtone, Irano užsienio reikalų ministerija perspėjo apie destruktyvią šio susitikimo įtaką diplomatijai ir žalą regionui.
Izraelio deklaruojamas susirūpinimas dėl Irano pajėgumų pasiekė kulminaciją per beprecedentį karą tarp dviejų ilgamečių priešų praėjusių metų birželį.
Nuo tada Izraelio pareigūnai ne kartą įspėjo, kad Irano raketų pajėgumai kelia grėsmę, kuri skiriasi nuo branduolinės programos ir tam tikrais atžvilgiais yra aktualesnė.
Izraelio atstovai teigia, kad Iranas galėtų be įspėjimo smogti jų šaliai, o konfliktui tęsiantis jų oro gynybos sistemoms tektų nepakeliamas krūvis.
Birželį vykusio karo metu Islamo Respublika į Izraelio teritoriją paleido virtines balistinių raketų, smogdama tiek karinėms, tiek civilinėms zonoms.
Tankiai apgyvendintose vietovėse nukritusios raketos „padarė didelę žalą“, sakė Izraelio nacionalinio saugumo studijų instituto Irano ekspertas Danny Citrinowiczas.
„Nemanau, kad tai egzistencinė grėsmė, tačiau tai tikrai didelė grėsmė Izraelio vidaus frontui“, – paaiškino ekspertas.
Izraeliui kelia nerimą Trumpo požiūris į galimą karinį konfliktą su Iranu
Pasak analitikų, B. Netanyahu itin skeptiškai vertina bet kokį susitarimą su Iranu.
„Jis susirūpinęs, kad prezidentas Trumpas nėra toks entuziastingas dėl karinių smūgių Iranui, kaip pageidautų pats Netanyahu“, – sakė Vašingtono Amerikos universiteto užsienio politikos ir globalios saugumo katedros docentas teigė Guy Zivas.
„Jis nori visų pirma įtikinti prezidentą Trumpą, kad į bet kokį susitarimą dėl Irano branduolinės programos turi būti įtrauktos Irano balistinės raketos, kurias jis laiko didele grėsme Izraeliui. Jis nori įsitikinti, kad... Trumpas tai taip pat laiko raudona linija“, – pabrėžė ekspertas.
Dvylikos dienų karas birželio mėnesį prasidėjo po beprecedenčių Izraelio smūgių Irano kariniams ir branduoliniams objektams, taip pat gyvenamiesiems rajonams.
Vėliau į puolimą įsitraukė Jungtinės Valstijos, smogusios trims Irano branduoliniams objektams. Netrukus po to įsigaliojo D. Trumpui tarpininkaujant sudaryta paliaubų sutartis.
Izraelio pusėje karas nusinešė 30 žmonių gyvybių ir padarė didelę žalą turtui, įskaitant ligoninę ir keletą viešųjų įstaigų.
2024 m. spalio mėn. Iranas paleido apie 200 raketų į Izraelį, atsakydamas į aukšto rango „Hamas“ ir „Hezbollah“ narių nužudymus.
Pirmą dronų ir raketų ataką prieš Izraelį Iranas surengė 2024 m. balandžio mėn., vykstant karui tarp Izraelio ir Islamo Respublikos remiamos grupuotės „Hamas“ Gazos Ruože.
Ši ataka buvo atsakas į prieš keletą dienų įvykdytą mirtiną išpuolį prieš Irano konsulatą Damaske, dėl kurio Teheranas apkaltino Tel Avivą.
