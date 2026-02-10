Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas netiesiogiai apkaltino JAV nesilaikant žodžio derybose dėl galimos karo Ukrainoje pabaigos.
Rusijos ir JAV prezidentai Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas susitikime Aliaskoje rugpjūtį susitarė dėl sprendimo principų, tačiau dabar juos Vašingtonas atmeta, sakė S. Lavrovas ministerijos svetainėje paskelbtame interviu portalui „Brics TV“. „Dabar jie nėra pasirengę“, – teigė jis.
Ir Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Ankoridže pasiekti susitarimai Rusijai yra vienintelis kelias derybose pasiekti persilaužimą. Pokalbiai esą bus tęsiami.
Rusija reikalauja, kad Ukraina visiškai išvestų savo dalinius iš Donbaso, nors Kyjivas dar kontroliuoja dalį šio regiono teritorijų. Trišalėse derybose tarp Ukrainos, Rusijos ir Vašingtono, kuris yra tarpininkas, iki šiol jokios pažangos šiuo klausimu nėra.
S. Lavrovas interviu sakė, kad Rusija pasirengusi užmegzti visapusišką bendradarbiavimą su JAV abipusės naudos labui.
„Iki šiol praktikoje viskas atrodo priešingai: įvedamos naujos sankcijos, vykdoma „karas“ prieš tanklaivius atviroje jūroje, pažeidžiant JT jūrų teisės konvenciją“, – kalbėjo ministras.
„Yra bandymų Indijai ir kitiems mūsų partneriams uždrausti pirkti pigius rusiškus energijos išteklius, tęsė jis. Mainais JAV esą priverstų klientus pirkti triskart brangesnes suskystintas dujas.
S. Lavrovas kaltino JAV sankcijomis prieš rusų bendroves, tokias kaip „Lokoil“ ir „Rosneft“, tikslingai siekiant eliminuoti konkurentus.
