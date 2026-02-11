Kremlius veda iš kantrybės pačius rusų karius: „Fronte šokas. Kaip mums kovoti?"

Sutrikus komunikacijai, daliniai tapo iš dalies paralyžiuoti. Pasitaikė ir pirmųjų mirtimi pasibaigusių incidentų, pavyzdžiui, kuomet okupantai netyčia apšaudė savo pozicijas.
„Fronte šokas. „Starlink“ neveikia, „Telegram“ veikla sutrikusi – kaip mums kovoti? Kaip bendrauti? Pašto karveliais?“, – antradienį rašė Rusijos propagandistas Ivanas Utenkovas.
Naudotojai Rusijoje skelbia apie masinius „Telegram“ sutrikimus, kurių nepavyksta išspręsti jau antrą dieną. „Downdetector“ per parą gavo daugiau nei 11 tūkst. skundų.
„Telegram“ yra itin populiari platforma Rytų Europoje – įskaitant Rusiją ir Ukrainą. Rusijos interneto priežiūros institucija antradienį paskelbė pradėjusi lėtinti jos veikimą dėl įtariamų Rusijos įstatymų pažeidimų.
Tokiu būdu Rusija esą siekia priversti rusus naudotis griežčiau valstybės kontroliuojamomis interneto paslaugomis.
Kremliaus atstovas spaudai, Dmitrijus Peskovas, bandė problemos mastą sušvelninti, tvirtindamas, neva „Telegram“ greičiausiai nėra pagrindinis komunikacijos fronte įrankis.
„Nemanau, kad įmanoma, jog ryšys fronte palaikomas per „Telegram“ ar kokią kitą susirašinėjimo programėlę. Sunku būtų tai įsivaizduoti, neįmanoma“, – žurnalistams sakė jis.
Rusijos savanoris, šaukiniu Tryliktas, sureagavo į D. Peskovo žodžius ir jam paprieštaravo, teigdamas, kad „Telegram“ blokavimas prilygsta „šūviui į savo koją“.
„Gerbiamas Dmitrijau Sergejevičiau, kaip karys ir specialiosios karinės operacijos dalyvis, pasakysiu jums tiesą. Labai dažnai ne tik komunikavimas ir vadovavimas kariniams veiksmams, bet ir logistika, atranka bei humanitarinės pagalbos pristatymas derinamas būtent per „Telegram“.
O kur dar daugybė kitų užduočių – kartais net artilerijos korekcijos atliekamos naudojantis šia platforma. Iš esmės „Telegram“ blokavimas yra šaudymas sau į koją, norint išvaikyti miegus“, – pareiškė Rusijos karys.
