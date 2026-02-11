NATO pradeda naują misiją „Arctic Sentry“

„Arctic Sentry“ pabrėžia Aljanso įsipareigojimą saugoti savo nares ir palaikyti stabilumą vienoje iš strategiškai svarbiausių ir aplinkos požiūriu sudėtingiausių pasaulio teritorijų“, – pareiškime nurodė vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas JAV generolas Alexusas Grynkewichas.
NATO pažymėjo, kad „įvairių sričių veikla“ iš pradžių apims veiksmus, kuriuos Aljanso narės jau vykdo regione, tokius kaip artėjančios Norvegijos ir Danijos pratybos. Lieka neaišku, ar naujosios misijos metu į regioną bus siunčiama daugiau karinių pajėgumų.
D. Trumpo grasinimai dėl Grenlandijos, kuriuos jis grindė tariama Rusijos ir Kinijos keliama grėsme Arktyje, įstūmė transatlantinį aljansą į didžiausią krizę per daugelį metų. Nenuspėjamas JAV lyderis atsitraukė nuo pažado perimti Danijos autonominės Arkties teritorijos kontrolę, kai pranešė, kad su NATO vadovu Marku Rutte sudarė „pagrindų“ susitarimą, kuriuo siekiama užtikrinti didesnę Amerikos įtaką.
„Abu lyderiai susitarė, kad NATO turėtų bendrai prisiimti didesnę atsakomybę už regiono gynybą, atsižvelgiant į Rusijos karinę veiklą ir augantį Kinijos susidomėjimą“, – pareiškime teigė NATO.
Misija „Arctic Sentry“ buvo pradėta po to, kai NATO pernai inicijavo skubias misijas Baltijos jūroje ir palei rytinį flangą, siekdama sustiprinti apsaugą nuo Maskvos.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)misijaGrenlandija
