Karas Ukrainoje. Skelbia, kad D. Trumpas rado V. Putino silpnąją vietą – tai jau turi pasekmių

JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris paskelbė, kad Ukrainos saugumo garantijų dokumentas jau yra paruoštas, tačiau parašas ant jo bus padėtas tik tada, kai bus išspręstas vienas klausimas.
M. Whitakeris nurodė, kad Rusija ir Ukraina yra arčiau susitarimo nei bet kada, bet vienintelis klausimas neleidžia sudėti parašų.
„Akivaizdu, kad derybos tęsiamos. Jos yra išsamios ir labai produktyvios. Buvo apsikeista 314 belaisvių“, – sakė diplomatas.
Paklaustas, kodėl saugumo garantijų dokumentai vis dar nėra pasirašyti, nors Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau kalbėjo, kad yra 100 procentų pasiruošęs, M. Whitakeris priminė JAV specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo pareiškimus, kad derybas šiuo metu riboja teritorijų klausimas.
„Akivaizdu, kad kiekvieną kartą, kai pasirašomas susitarimas ar sandoris, viskas turi savo laiką, todėl tikrai manau, kad Donaldas Trumpas ir V. Zelenskis pasirašys dokumentus, kai tai bus tinkama“, – pabrėžė M. Whitakeris.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad į dialogą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, atnaujinamą praėjus beveik ketveriems metams po Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios, nori įtraukti ir Europos partnerius.
