Sirijos pajėgos perėmė buvusios JAV karinės bazės kontrolę

„Reuters“, remdamasi dviem su klausimu susipažinusiais asmenimis, trečiadienį pranešė, kad JAV ginkluotosios pajėgos pasitraukė iš bazės pačiuose Sirijos šiaurės rytuose ir vyksta į Jordaniją.
JAV dalinių išvedimas iš Al Tanfo bazės įvykdytas po tarpininkaujant JAV pasiekto susitarimo dėl Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) integracijos į Sirijos valstybines institucijas. JAV vyriausybė sausio 30 d. susitarimą pavadino svarbiu žingsniu vienybei ir susitaikymui Sirijoje. SDF yra kurdų vadovaujama grupuotė, kurią Jungtinės Valstijos dešimtmetį rėmė kovoje su „Islamo valstybės“ (IS) ekstremistais.
Al Tanfo bazė įsikūrusi strategiškai svarbioje vietoje – Sirijos, Jordanijos ir Irako sankirtoje. Ji buvo įsteigta 2014 m. vykstant Sirijos pilietiniam karui kaip pagrindinis tarptautinės koalicijos operacijų prieš IS centras.
Sirija praėjusį lapkritį prisijungė prie kovos su IS koalicija, kai prezidentas Ahmedas al Sharaa Baltuosiuose rūmuose susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
A. al Sharaa vadovaujami kovotojai 2024 m. gruodį nuvertė ilgametį Sirijos diktatorių Basharą al Assadą. D. Trumpas jau per pirmąją savo kadenciją 2019 m. pareiškė norą išvesti iš Sirijos amerikiečių dalinius. Pentagono 2025 m. liepos duomenimis, tada šalyje buvo apie 1,5 tūkst. JAV karių.