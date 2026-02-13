Miuncheno saugumo konferencijoje – aiški F. Merzo žinutė Europai

Sakydamas atidarymo kalbą Miuncheno saugumo konferencijoje, kuri buvo tarsi įspėjamasis signalas Europai, F. Merzas perspėjo, kad „teisėmis ir taisyklėmis paremtos“ tarptautinės tvarkos nebėra.
„Ši tvarka, kad ir kokia ji buvo netobula net ir geriausiais jos laikais, nebeegzistuoja“, – pareiškė jis.
„Įžengėme į erą, kuriai ir vėl atvirai būdinga galia ir didžiųjų valstybių politika“, – kalbėjo kancleris.
F. Merzas pažymėjo, kad ryškiausia šios naujos realybės išraiška yra Rusijos karas prieš Ukrainą. Tačiau jis taip pat kritikavo Kiniją ir nurodė, kad antra pagal dydį pasaulio ekonomika „sistemingai išnaudoja kitų priklausomybę“.
„Ji kitaip aiškina tarptautinę tvarką, kad ji atitiktų jos pačios tikslus“, – dėstė jis, kalbėdamas apie Pekino strategiją.
„Jei po Berlyno sienos griūties ir buvo vienpolė akimirka, ji jau seniai praėjo. JAV pretenzijos į lyderystę yra ginčijamos, galbūt netgi prarastos“, – nurodė F. Merzas.
Kancleris taip pat tvirtino, kad tarp JAV ir Europos atsivėrė „plyšys“ ir kad reikia sukurti naują transatlantinę partnerystę. F. Merzas aiškiai atskyrė Europos ir JAV politines kryptis ir pabrėžė, kad „MAGA judėjimo kultūros karas yra ne mūsų“.
Be to, jis atmetė muitus ir protekcionizmą, pasisakydamas už laisvąją prekybą, ir dar kartą patvirtino paramą klimato susitarimams bei Pasaulio sveikatos organizacijai, nes „mes esame įsitikinę, kad pasaulinius iššūkius galime išspręsti tik kartu“.
„Mes norime sukurti naują transatlantinę partnerystę“, – tikino jis.
Kalbėdamas jau nebe vokiečių, o anglų kalba, kad galėtų kreiptis „į mūsų draugus amerikiečius“, F. Merzas akcentavo, kad „didžiųjų valstybių konkurencijos eroje net ir Jungtinės Valstijos nebus pakankamai galingos, jog galėtų veikti vienos“.
„Būti NATO dalimi yra ne tik Europos konkurencinis pranašumas. Tai yra ir Jungtinių Valstijų konkurencinis pranašumas. Tad kartu atkurkime ir atgaivinkime transatlantinį pasitikėjimą. Europa atlieka savo vaidmenį“, – sakė Vokietijos kancleris.
Miuncheno saugumo konferencija – kasmetinis tarptautinis renginys, vykstantis Miunchene, Bavarijoje. Renginys skirtas saugumo politikos aktualijoms ir sutraukia įvairių šalių prezidentus, premjerus, parlamentarus, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrus, tyrimo centrų vadovus bei gynybos pramonės atstovus.