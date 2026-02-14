PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Įtampa tarp JAV ir Europos didėja: Miunchene – netikėtas M. Rubio poelgis

2026 m. vasario 14 d. 08:01
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir vienuolika mėnesių, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​
Ukraina gali sutikti su didžiausia nuolaida, kurios iš jos reikalauja Rusija, kad būtų sudarytas taikos susitarimas. Žurnalas „The Atlantic“, remdamasis prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjais, skelbia, kad Kyjivas gali atsitraukti iš neokupuotų teritorijų Donecko srityje.
Tam, kad tokiam kompromisui būtų suteiktas teisėtas statusas, Ukraina svarsto galimybę pavasarį surengti referendumą. Šalies gyventojų gali būti paprašyta balsuoti dėl taikos plano įgyvendinimo, į kurį būtų įtrauktos teritorinės nuolaidos.
Pasak „The Atlantic“ šaltinių, prezidento kanceliarijos vadovas Kyrylo Budanovas konsultuojasi su patarėjais dėl teisinių ir praktinių galimo karių išvedimo iš Donbaso aspektų.
Žurnalas teigia, kad ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad Rusijos kareiviai neįžengtų į apleistas teritorijas, ir įtikinti žmones pritarti tokiam susitarimui.
Pats V. Zelenskis interviu „The Atltantic“ teigė, kad referendumas galėtų įvykti tuo pačiu metu kaip ir prezidento rinkimai. Leidinys atkreipė dėmesį, kad patys ukrainiečiai jaučia, kad laiko lieka vis mažiau.
Artėjantis JAV vidurio kadencijos rinkimų kampanijos sezonas atima vis daugiau Donaldo Trumpo dėmesio, tad jis gali nuspręsti, kad derybos jam yra politinis pralaimėjimas.
„The Atlantic“ pažymi, kad dėl šios priežasties D. Trumpas gali pasitraukti iš derybų proceso, kaltę dėl nesėkmės suverčiant diplomatams, Ukrainai, Rusijai, arba abiems kariaujančioms valstybėms.
