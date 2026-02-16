Karas Ukrainoje. Po susitikimo Miunchene – V. Zelenskio žinia apie pasiektą svarbų susitarimą

Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad šiuo metu beveik visą finansinę paramą Ukrainai teikia tik Europa, tačiau žemynas „nelabai dalyvauja derybose“.
„Pirmiausia šiandien Ukrainai pinigų skiria tik Europa. Būkime atviri – mūsų partneriai iš Kanados padeda, Japonija teikia humanitarinę paramą, bet didžioji dalis lėšų ateina tik iš Europos.
Kol kas, deja, Europa nelabai dalyvauja derybose. Beje, Rusija taip pat nelabai mato Europos prie derybų stalo. Tačiau tai neteisinga, nes mums svarbios Europos saugumo garantijos“, – teigė V. Zelenskis.
Tuo tarpu abi pusės ir toliau rengia intensyvias oro atakas. Ukraina naktį į sekmadienį neutralizavo 55 iš 83 rusų paleistų bepiločių orlaivių.
Savo ruožtu ukrainiečiai Rusijos pietiniame Krasnodaro regione dronais apgadino naftos saugyklą ir sukėlė kelis gaisrus.
Krasnodaro gubernatorius Veniaminas Kondratjevas tvirtino, kad buvo apgadinta naftos saugykla Volnos kaime prie Juodosios jūros – netoli Maskvos aneksuoto Krymo. Ten yra Tamanės uostas, per kurį gabenama nafta, anglys ir grūdai.
„Sudėtingiausia padėtis yra Volnos kaime. Ten apgadinta naftos talpa, sandėlis ir terminalai“, – sakė V. Kondratjevas.
