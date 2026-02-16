Lenkijos prezidentas: šaliai reikia nuosavų branduolinių ginklų

Sekmadienio vakarą duodamas interviu transliuotojui „Polsatnews“, K. Nawrockis sakė, kad „kelias link Lenkijos branduolinių pajėgumų, visiškai laikantis tarptautinių taisyklių, yra kelias, kuriuo turėtume eiti“.
Dešiniųjų pažiūrų prezidentas yra Lenkijos kariuomenės vyriausiasis vadas.
Lenkija turi sieną su Ukraina, kuri jau beveik ketverius metus stengiasi atremti Rusijos visapusišką invaziją, ir su Maskvos sąjungininke Baltarusija. Kadangi Lenkija yra prie pat ginkluoto konflikto sienos, šalies saugumas turėtų būti sustiprintas branduolinių ginklų programa, teigė K. Nawrockis. Jis negalėjo pasakyti, kada tokia programa galėtų būti pradėta.
Paklaustas, ar jis bijo Rusijos reakcijos į tokį žingsnį, Lenkijos prezidentas atsakė: „Rusija gali agresyviai reaguoti į bet ką.“
Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas atsargiai sureagavo į prezidento pasiūlymą. Kaip pranešė naujienų agentūra PAP, ministras sakė, kad branduolinių ginklų klausimas yra „jautriausia tema iš visų jautrių temų“.
W. Kosiniakas-Kamyszas nurodė, kad pritaria galimybei sukurti Lenkijos nuosavus tyrimų ir plėtros pajėgumus, tačiau mano, jog geriau būtų imtis veiksmų, o ne kalbėti apie planus ir ketinimus.
Europos Sąjungos ir NATO narė Lenkija yra viena iš artimiausių Ukrainos sąjungininkių kariniu ir politiniu požiūriu.
K. Nawrockis su šia iniciatyva žengia toliau, nei jo pirmtakas Andrzejus Duda, kuris 2024 m. pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi savo teritorijoje priimti JAV branduolinius ginklus pagal NATO branduolinio ginklo dalijimosi susitarimą. NATO tuo metu teigė, kad branduolinio ginklo dislokavimo plėtra neplanuojama.
Jungtinės Valstijos jau daugelį dešimtmečių pagal branduolinio ginklo dalijimosi susitarimą yra dislokavusios branduolinius ginklus keliose Europos šalyse. Oficialios informacijos apie vietas nėra, tačiau manoma, kad ginklai laikomi Vokietijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Italijoje ir Turkijoje.
