D. Trumpas nemano, kad reikėtų JAV karinės operacijos prieš Kubos vyriausybę

Kuba yra „žlugusi valstybė“, sakė JAV prezidentas. Jis paragino Havaną sudaryti susitarimą su JAV. Turėdamas omenyje degalų trūkumą, D. Trumpas, be to, kalbėjo apie „humanitarinę grėsmę“.
JAV blokuojant naftos tiekimą, ekonominė ir energijos krizė Kuboje smarkiai paaštrėjo. Vašingtonas po Venesuelos prezidento Nicolo Maduro sulaikymo sausio pradžioje nurodė nuraukti Venesuelos naftos tiekimą Kubai. Venesuela buvo svarbiausia naftos tiekėja Kubai.
Sausio gale D. Trumpas dar labiau sugriežtino ekonominį spaudimą Havanai. Šalims, kurios tieks šalai naftą, jis pagrasino papildomais JAV muitais. Meksika nusiuntė į salą pagalbos prekių. Ispanija pareiškė, kad imsis panašių žingsnių.
Kuba jau patiria dažnus elektros tiekimo sutrikimus bei maisto ir medikamentų trūkumą. Dėl to vyriausybė nurodė riboti degalų pardavimą ir įvedė ribojimus viešajame transporte.