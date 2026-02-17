PasaulisKonfliktai ir saugumas

D. Trumpas nemano, kad reikėtų JAV karinės operacijos prieš Kubos vyriausybę

2026 m. vasario 17 d. 07:44
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako nemanantis, kad reikėtų karinės operacijos prieš vyriausybę Kuboje. Paklaustas, ar Vašingtonas ketina nušalinti Kubos vyriausybę surengdamas karinę operaciją, panašiai kaip Venesueloje metų pradžioje, jis žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ teigė: „Nemanau, kad to reikės“.
Daugiau nuotraukų (2)
Kuba yra „žlugusi valstybė“, sakė JAV prezidentas. Jis paragino Havaną sudaryti susitarimą su JAV. Turėdamas omenyje degalų trūkumą, D. Trumpas, be to, kalbėjo apie „humanitarinę grėsmę“.
JAV blokuojant naftos tiekimą, ekonominė ir energijos krizė Kuboje smarkiai paaštrėjo. Vašingtonas po Venesuelos prezidento Nicolo Maduro sulaikymo sausio pradžioje nurodė nuraukti Venesuelos naftos tiekimą Kubai. Venesuela buvo svarbiausia naftos tiekėja Kubai.
Sausio gale D. Trumpas dar labiau sugriežtino ekonominį spaudimą Havanai. Šalims, kurios tieks šalai naftą, jis pagrasino papildomais JAV muitais. Meksika nusiuntė į salą pagalbos prekių. Ispanija pareiškė, kad imsis panašių žingsnių.
Kuba jau patiria dažnus elektros tiekimo sutrikimus bei maisto ir medikamentų trūkumą. Dėl to vyriausybė nurodė riboti degalų pardavimą ir įvedė ribojimus viešajame transporte.
JAV prezidentasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Kuba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.