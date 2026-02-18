ES dalyvaus D. Trumpo Taikos tarybos posėdyje, bet ne kaip narė

Už Viduržemio jūros regioną atsakinga eurokomisarė Dubravka Šuica vyks į Vašingtoną atstovauti ES ketvirtadienį vyksiančiame susitikime.
„Ji dalyvaus konkrečioje Taikos tarybos posėdžio dalyje, skirtoje Gazos Ruožui. Norėčiau pabrėžti, kad Europos Komisija netampa Taikos tarybos nare“, – sakė ES atstovas Guillaume‘as Mercier.
Jis pridūrė, kad Komisija dalyvauja vykdydama savo „ilgalaikį įsipareigojimą“ įgyvendinti paliaubas Gazos Ruože ir „remti Gazos Ruožo atstatymą ir atsigavimą“.
Taikos taryba, kurios pirmininkas yra D. Trumpas, iš pradžių buvo sukurta siekiant prižiūrėti paliaubas Gazos Ruože ir atstatymą po „Hamas“ ir Izraelio karo. Tačiau nuo to laiko jos tikslas pasikeitė į įvairių tarptautinių konfliktų sprendimą, o tai pakurstė nuogąstavimus, kad JAV prezidentas nori sukurti Jungtinių Tautų konkurentą.
Kai kurios ES šalys narės pareiškė susirūpinimą dėl šios tarybos.
„Mums vis dar kyla keletas klausimų dėl kelių Taikos tarybos elementų: vienas iš jų susijęs su jos kompetencija, antras – su jos valdymu, o trečias – su jos suderinamumu su JT Chartija“, – teigė ES atstovas Anouaras El Anouni.