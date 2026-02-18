Iranas ir Rusija surengs bendras pratybas Omano įlankoje

Pirmadienį Revoliucinė gvardija, ideologinis Irano kariuomenės sparnas, taip pat pradėjo pratybas strateginiame Hormūzo sąsiauryje, mesdamos iššūkį regione dislokuotoms JAV karinėms jūrų pajėgoms.
„Rytoj (ketvirtadienį) Omano įlankoje ir šiaurinėje Indijos vandenyno dalyje vyks bendros Irano Islamo Respublikos ir Rusijos karinės jūrų pratybos“, – pranešė agentūra ISNA, remdamasi pratybų atstovu kontradmirolu Hassanu Maghsoudloo.
„Tikslas – stiprinti jūrų saugumą ir gilinti abiejų šalių karinių jūrų pajėgų santykius“, – sakė jis, nenurodydamas pratybų trukmės.
Karinės pratybos rengiamos Iranui optimistiškai prakalbus po antrojo Omano tarpininkautų derybų rato antradienį Ženevoje. Ankstesnės dviejų priešininkių derybos žlugo po precedento neturinčių Izraelio smūgių Iranui 2025 m. birželį, išprovokavusių 12 dienų karą, prie kurio trumpam prisidėjo Jungtinės Valstijos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas regione dislokavo reikšmingas karinio jūrų laivyno pajėgas, kurias vadina „armada“.
Irano pareigūnai ne kartą grasino blokuoti Hormūzo sąsiaurį, ypač įtampos su Jungtinėmis Valstijomis laikotarpiu, tačiau šis jūrų kelias niekada nebuvo uždarytas.
Hormūzo sąsiauris, svarbus pasaulinių naftos ir suskystintų gamtinių dujų tiekimo kelias, praeityje buvo kelių incidentų vieta ir vėl atsidūrė dėmesio centre, didėjant spaudimui per JAV ir Irano derybas.
Antradienį Iranas paskelbė, kad saugumo sumetimais per pratybas sąsiauryje kelioms valandoms jį iš dalies uždarys.