Karas Ukrainoje. Po taikos derybų Ženevoje – labai prieštaringos naujausios žinios

Praėjusią savaitę Ukrainos gynėjams pavyko išlaisvinti daugiau nei 200 kvadratinių kilometrų teritoriją nuo okupantų. Tai sėkmingiausias Ukrainos ginkluotųjų pajėgų proveržis per 2,5 metų.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi AFP duomenimis.
Leidinyje teigiama, kad tokias Ukrainos gynėjų sėkmes liudija Karo studijų instituto (ISW) informacija. Remiantis ja, nuo vasario 11 iki 15 dienos Ukrainos gynėjai iš okupantų atkovojo 201 kvadratinį kilometrą teritorijos.
Ukraina antradienį pareiškė, kad Rusija, paleisdama dešimtis raketų ir šimtus bepiločių orlaivių prieš Ženevoje rengiamas derybas, kurių tikslas yra nutraukti jau beveik ketverius metus besitęsiančią Rusijos invaziją, kenkia pastangoms siekti taikos.
„Mastas, kuriuo Rusija nepaiso pastangų siekti taikos: masinis raketų ir bepiločių orlaivių smūgis Ukrainoje prieš pat kitą derybų ratą Ženevoje“, – socialiniuose tinkluose parašė šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iki vasario 24 d. tikimasi sulaukti papildomų pagalbos paketų. Tai jis paskelbė po derybų, vykusių Miuncheno saugumo konferencijoje.
„Buvo daug susitikimų, ir svarbiausia – Ukrainai bus skirti nauji paramos paketai. Pagrindinis prioritetas – oro gynybos raketos, skirtos apsaugai nuo balistinių raketų“, – vasario 15 d. sakė jis.
