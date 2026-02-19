PasaulisKonfliktai ir saugumas

Estija ir Latvija nusprendė veikti kartu: perka šimtus bunkerių Baltijos gynybos linijai

2026 m. vasario 19 d. 15:08
Estijos gynybos investicijų centras (RKIK) kartu su Latvijos gynybos ministerija paskelbė viešąjį pirkimą dideliam kiekiui bunkerių įsigyti. Estija siekia įsigyti iki 600 betoninių bunkerių savo rytinei sienai.
Estija ir Latvija ieško įmonių, galinčių pagaminti didelius kiekius betoninių bunkerių ir pristatyti juos į Baltijos gynybos linijos sandėliavimo zonas. Bendras pirkimas paskelbtas viešųjų pirkimų registre.
„Pirmieji Baltijos gynybos linijos bunkeriai jau pristatyti, o jų įrengimas pamažu vyksta pietryčių ir šiaurės rytų Estijoje. Įgyta patirtis suteikia mums pasitikėjimo dabar žengti į priekį su didelio masto bunkerių pirkimu“, – sakė RKIK direktoriaus pavaduotojas Asko Kivinukas ir pridūrė, kad bendras pirkimas leis sutaupyti daug lėšų.
Estija jau pastatė visas įsigytas kliūtis priekinėse sandėliavimo aikštelėse, įrengti pirmieji bunkeriai ir tęsiami prieštankinio griovio statybos darbai. RKIK siekia užbaigti šiuo metu suplanuotos apimties darbus statant Baltijos gynybos liniją iki 2027 m. pabaigos.
Baltijos gynybos linija yra bendra Estijos, Latvijos ir Lietuvos iniciatyva, kuria siekiama sustabdyti galimą priešo karinį puolimą nuo pat pirmųjų metrų prie valstybės sienos.
