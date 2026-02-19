JT ataskaita: yra etninio valymo Gazos Ruože ženklų

„Suintensyvėjusios atakos, sistemingas ištisų miestų kvartalų naikinimas ir trukdymas tiekti humanitarinę pagalbą akivaizdžiai rodo ilgalaikių demografinių pokyčių Gazos Ruože siekį, – teigiama ataskaitoje. – Tai kartu su priverstiniais perkėlimais, kurių tikslas akivaizdžiai yra ilgalaikis išvarymas, kelia susirūpinimą dėl etninio valymo Gazos Ruože ir Vakarų Krante“.
Izraelis JT Žmogus teisių tarybą jau seniai kaltina šališkumu. Paprašyta komentaro apie ataskaitą, Izraelio atstovybė Ženevoje pareiškė: „ Vyriausiojo (žmogaus teisių) komisaro biuras vykdo piktavališką demonizavimo ir dezinformacijos kampaniją prieš Izraelio valstybę“. Jis esą dirba su ekspertais, kurie skleidžia neapykantą ir todėl neturi patikimumo.
JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaitoje, kurią užsakė JT Žmogaus teisių taryba, toliau teigiama, kad nuo 2024 m. lapkričio 1 d. iki 2025 m. spalio 31-osios Gazos Ruože nuo bado mirė mažiausiai 463 žmonės, įskaitant 157 vaikus.
„Bet koks bado, kaip karo įrankio naudojimas prieš civilius gyventojus, yra karo nusikaltimas“, – pažymima ataskaitoje.
2025 m. spalio 9 d. pagal JAV planą dėl Gazos konflikto užbaigimo Gazos Ruože įsigaliojo paliaubos. „Hamas“ kontroliuojamų sveikatos institucijų duomenimis, nuo tada per Izraelio atakas žuvo daugiau kaip 1,5 tūkst. žmonių.
Nuo Gazos karo pradžios 2023 m. spalį žuvusiųjų yra per 70 tūkst. Karas pradėtas po beprecedentės „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių atakos prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., per kurią žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių. 251 žmogus buvo paimtas įkaitais.
Okupuotame Vakarų Krante, įskaitant Rytų Jeruzalę, Izraelio saugumo pajėgos neteisėtai naudoja smurtą, sakoma ataskaitoje. Žmonės savavališka sulaikomi, tada kankinami. Be to, griaunami jų namai, siekiant „sistemingai diskriminuoti, engti, kontroliuoti ir valdyti palestiniečių tautą Vakarų Krante, įskaitant Rytų Jeruzalę“.