Baltarusijoje – sumaištis dėl A. Lukašenkos sprendimo: masiškai šaukia rezervistus

2026 metų sausio 16 dieną Aliaksandras Lukašenka paskelbė netikėtą ginkluotųjų pajėgų patikrinimą. Baltarusijos gynybos ministerijos tinklalapyje nurodoma, kad karinių dalinių patikra iki šiol tebevyksta.
Po mėnesio, vasario 17 dieną, Baltarusijos Respublikos gynybos ministerija pranešė, jog „vykdant visapusišką ginkluotųjų pajėgų patikrinimą“ pradedami kviesti atsargos kariai. Oficialiai pabrėžiama, kad tai yra planuojamų mokymų ir patikros dalis.
Rezervistai siunčiami į Vakarų operatyvinės vadovybės junginius ir karinius dalinius. Į šaukimo punktus atvyksta atsargos karininkai, viršilos, seržantai ir eiliniai.
Baltarusija liko prie suskilusios geldos: nors sulaukė pakvietimo iš D. Trumpo – negavo JAV vizų
Masiniai šaukimai
Pradiniuose surinkimo punktuose jie suskirstomi į komandas. Suformuoti daliniai vėliau nukreipiami į atitinkamų karinių dalinių personalo priėmimo punktus.
Baltarusijos opozicinio leidinio „Zerkalo“ žurnalistai, apsimetę eiliniais piliečiais, skambino į karo prievolės centrus ir teiravosi, kodėl viskas vyksta taip skubiai. Karo prievolės įstaigų darbuotojai patvirtino, kad šaukimai dabar dalijami „diena iš dienos“.
Ankstesnė praktika leisdavo šauktiniams ar rezervistams per savaitę susiplanuoti atvykimą. Dabar, anot pašnekovų, laiko reakcijai beveik nebelieka.
Susiję straipsniai
Karo prievolės atstovai užsiminė, kad tokia skuba greičiausiai nesusijusi su įprastomis pratybomis. Jie leido suprasti, jog realus tikslas – patikrinti mobilizacinį pasirengimą.
Režimo versija
Vasario 19 dieną Baltarusijos gynybos ministerija savo „Telegram“ kanale paskelbė ministro padėjėjo ir Tarptautinio karinio bendradarbiavimo departamento vadovo generolo majoro Valerijaus Revenkos pareiškimą. Jis teigė, kad „operatyvinio ir kovinio rengimo priemonės visų pirma susijusios su Vakarų šalių veiksmais ir agresyvia retorika“.
V. Revenka pabrėžė, jog Vakarų valstybės „atvirai deklaruoja, kad ruošiasi karui“. Todėl, anot jo, Baltarusija taip pat privalo ruoštis savo ginkluotąsias pajėgas panaudoti agresijai atremti.
„Atitinkamai ir mes vykdome priemones, kad parengtume ginkluotąsias pajėgas atremti agresiją. Viskas yra atvira, prieinama ir aišku, mes ruošiamės atremti agresiją, nedarydami jokių agresyvių ir puolamųjų veiksmų“, – akcentavo V. Revenka.
Anksčiau buvo pranešta, kad Rusijos okupantai 2025 metų antroje pusėje Baltarusijos teritorijoje dislokavo retransliatorių sistemą dronų, atakuojančių šiaurinius Ukrainos regionus, kontrolei. Tai dar labiau sustiprino įtarimus, jog Baltarusijos infrastruktūra aktyviai naudojama agresijai prieš Ukrainą.
Ukraina įvedė sankcijas Lukašenkai
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę paskelbė, kad Kyjivas įveda sankcijas A. Lukašenkai. Tai jis pranešė „Telegram“ kanale.
A. Lukašenka ne tik suteikė Baltarusijos teritoriją „Orešnik“ raketų dislokavimui, bet ir leido tiekti Rusijai kritinius šių ginklų komponentus, rašė V. Zelenskis.
Anot jo, komponentų Rusijos vidutinio nuotolio raketoms „Oreschnik“, kurios gali nešti branduolinį užtaisą, tiekimas iš Baltarusijos tęsiasi ir 2026 m.
„Šiandien Ukraina įvedė sankcijas A. Lukašenkai. Mes žymiai aktyviau kovosime su visomis jo bendrininkavimo žudant ukrainiečius formomis. Dirbsime su partneriais taip, kad tai turėtų globalų poveikį“, – teigiama pranešime.