V. Putinas įkliuvo į savo paties spąstus: prošvaisčių fronte – nematyti

Leidinyje teigiama, kad Rusija praranda pergalės Ukrainoje galimybes.
Nepaisant didžiulių nuostolių, Rusijos pajėgų progresas fronte išlieka minimalus. Itin aktyvus dronų naudojimas mūšio lauke atėmė didelio masto proveržio galimybę, nes bet koks pajėgų susitelkimas greitai tampa taikiniu.
Leidinys pažymi, kad Rusijos kariuomenės planai pasiekti didelę sėkmę Ukrainoje tampa vis labiau iliuziniai. Rusijos kariuomenė Donecko srityje nuo 2021 m. birželio iki 2024 m. gegužės pasistūmėjo tik 60 kilometrų.
Tarp D. Trumpo ir V. Putino – grėsmės Europai: įvardijo, kokios
Sisteminės problemos Rusijoje dar labiau pablogina padėtį.
Apmokytų kareivių trūkumas, žema moralė ir didelis dezertyravimo lygis daro karines operacijas neefektyvias. Ryšių apribojimai, įskaitant „Telegram“ išjungimą ir „Starlink“ blokavimą, atkerta kariams svarbiausius ryšius ir logistiką.
Tuo tarpu derybos taip pat nesuteikia Kremliui jokios išeities. Nepaisant lūkesčių, kad Ženevos derybose Ukraina gali padaryti nuolaidų Rusijai, diplomatinis kelias, pasak „The Economist“, praktiškai uždarytas.
Susiję straipsniai
Rusijai kyla ir kita problema – finansavimas. Auga išmokos rangovams, o pats karas kasmet kainuoja trilijonus rublių. Net potencialūs smūgiai Ukrainos infrastruktūrai vargu ar pakeis karo eigą.
Rusijos ekonomika susiduria su augančia skola, mažėjančiomis pajamomis ir problemomis perskirstant išteklius, įskaitant iš fronto grįžtančių kareivių įdarbinimą.
„Rusija verbuoja kareivius pinigais, o ne patriotizmu. Veteranų nepaisymas ir valstybės atsisakymas kompensuoti žuvusiųjų šeimoms didina verbavimo išlaidas“, – pažymi ekspertai.
Tačiau, nepaisant visų finansinių ir karinių sunkumų, šalies ekonomika vis dar priklauso nuo karinių išlaidų, tad didžiausia rizika Kremliui yra taika.
Jeigu, pasibaigus karui, tektų grįžti į normalų gyvenimą, šalies ekonomikai grėstų nuosmukis, o visuomenei – socialinis nestabilumas: šimtams tūkstančių kariškių prireiktų darbo ir išmokų.
„The Economist“ apibendrino: V. Putinas susiduria su pasirinkimu be gerų išeičių – arba tęsti alinantį karą, arba siekti susitarimo, kuris neleistų paskelbti pergalės. Būtent todėl konfliktas ir tęsiasi.
RusijaVladimiras PutinasUkraina
Rodyti daugiau žymių