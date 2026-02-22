Dėl paramos Ukrainai – ryškūs pokyčiai: ar Europa sugebėjo pakeisti JAV?

Remdamasis Kylio instituto duomenimis, leidinys „Axios“ nurodė, kad 2025 m. Europos šalys atsiliepė į JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimą prisiimti didesnę atsakomybę už paramą Ukrainai: karinė parama išaugo 67 proc., o finansinė ir humanitarinė – 59 proc.
Tuo metu JAV parama praėjusiais metais nutrūko. D. Trumpas pradėjo spausti NATO sąjungininkes pirkti amerikietiškus ginklus ir pačioms finansuoti Ukrainos gynybą.
Aukšto rango Europos pareigūnai teigia, kad ši nauja dinamika suteikia jiems vietą prie derybų stalo, prie kurio Amerikos derybininkai jau kelis mėnesius spaudžia Ukrainą užbaigti karą.
Ukrainai minint Maidano revoliucijos metines – griežtas V. Zelenskio atsakas dėl Donbaso: kariuomenės neišves
„Mes leidžiame tikrus pinigus, o JAV iš esmės iš šio karo uždirba. Tai suteikia mums teisę tarti žodį dėl susitarimų ir rezultatų“, – teigė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis.
„Axios“ pažymi, kad panašios pozicijos laikėsi ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas. Jo teigimu, Europos Sąjungos valstybės jau daugiau nei metus yra svarbiausios Ukrainos karinės rėmėjos.
Remiantis Strateginių ir tarptautinių studijų centro vertinimais, iki 2025 m. pabaigos Europos parama viršys JAV suteiktą paramą.
Susiję straipsniai
„Mes padarėme Maskvai precedento neturinčių nuostolių ir kaštų. Jei Rusija galiausiai sutiks su taika, tai iš dalies bus ir mūsų nuopelnas“, – teigė F. Merzas.
Tačiau, kaip pažymi „Axios“, nepaisant viso to, realybė tokia, kad amerikiečių žvalgyba, sankcijų įgyvendinimas ir ginklų pardavimas vis dar atlieka nepakeičiamą vaidmenį Ukrainos gynyboje.
„Baltieji rūmai rodo mažai susidomėjimo padaryti Europą oficialia derybų partnere, laikydami jos karingus lyderius atsakomybe ir kliūtimi greitam taikos susitarimui“, – rašoma publikacijoje.
Leidinys priduria, kad D. Trumpo administracijos pareigūnai netgi apkaltino Europą karo vilkinimu – esą ji, ragindama Ukrainą siekti „geresnio“ susitarimo, tuo pat metu toliau perka rusišką energiją.
Pasak žurnalistų, pirmasis Europos saugumą šį dešimtmetį sukrėtęs smūgis buvo Rusijos invazija į Ukrainą, o antrasis – D. Trumpo sugrįžimas į Baltuosius rūmus.
„Kaip aiškiai rodo padėtis Ukrainoje, Europa išgyvena gilų galios ir atsakomybės pasiskirstymo pokytį“, – apibendrino leidinys.
Ukrainaparama UkrainaiJAV
Rodyti daugiau žymių