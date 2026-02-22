Pakistanas surengė oro atakas Afganistane: dešimtys žmonių žuvo

Šie naktiniai smūgiai buvo didžiausi nuo susirėmimų pasienyje spalį, per kuriuos abiejose pusėse žuvo daugiau nei 70 žmonių, šimtai liko sužeisti.
Islamabadas pranešė „po pastaruoju metu Pakistane įvykusių savižudžių susisprogdinimų“ smogęs septyniems objektams pasienio regione, kur esą buvo įsikūrusios Afganistane veikiančios kovotojų grupuotės.
Informacijos ir transliacijų ministerijos pranešime teigiama, kad kariuomenė smogė Pakistano talibams ir jų bendrininkams, taip pat Islamo valstybės grupuotės filialui.
Susiję straipsniai
Afganistano gynybos ministerija teigė, kad „žuvo ir buvo sužeisti dešimtys nekaltų civilių, tarp jų moterų ir vaikų,“, kai buvo smogta ugdymo įstaigai ir gyvenamiesiems namams Nangarharo ir Paktikos provincijose.
Nangarharo provincijos Bihsudo rajone buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė, kad viename kaime prie gelbėtojų prisijungė atokių kalnuotų vietovių gyventojai ir, naudodami ekskavatorių ir kastuvus, ieškojo griuvėsiuose likusių kūnų.
„Čia gyvena paprasti žmonės. Šio kaimo gyventojai yra mūsų giminaičiai. Kai įvyko sprogimas, vienas išgyvenęs žmogus šaukėsi pagalbos“, – pasakojo 37-erių Aminas Gul Aminas.
Nangarharo policija AFP pranešė, kad bombardavimas prasidėjo apie vidurnaktį, buvo taikomasi į tris rajonus.
„Žuvo civiliai. Viename name buvo 23 šeimos nariai. Iš ten buvo išgabenti penki sužeisti žmonės“, – sakė policijos atstovas Sayedas Tayeebas Hammadas.
Žada „apskaičiuotą atsaką“
Afganistano gynybos ministerija pareiškė, kad atsakas į Pakistano smūgius bus tinkamas ir gerai apskaičiuotas.
Nuo 2021 m., kai Talibano valdžia atgavo kontrolę Afganistane, abi šalys yra įnikusios vis aštrėjantį konfliktą.
Pasak Jungtinių Tautų (JT) misijos Afganistane, nuo spalio iki gruodžio Pakistano karinės operacijos nusinešė 70 Afganistano civilių gyventojų gyvybių.
Po to, kai tarpininkaujant Katarui ir Turkijai buvo pasiektos pirminės paliaubos, vyko dar keletas derybų raundų, tačiau ilgalaikiu susitarimu jie nesibaigė.
Šį mėnesį į diplomatines pastangas įsitraukė ir Saudo Arabija, tarpininkaujanti dėl trijų Pakistano karių, kuriuos spalio mėn. paėmė į nelaisvę Afganistanas, paleidimo.
Apkartę dvišaliai santykiai paveikė abiejų šalių gyventojus, nes sausumos siena jau kelis mėnesius yra beveik aklinai uždaryta.
Pakistanas sekmadienį pareiškė, kad nepaisant Islamabado pakartotinių raginimų, Talibano valdžia nesiėmė veiksmų prieš sukarintas grupuotes, naudojančias Afganistano teritoriją atakoms Pakistane.
Afganistano vyriausybė neigia suteikianti prieglobstį sukarintoms grupuotėms.
Islamabadas pradėjo atakas po savižudžio susiprogdinimo šiitų mečetėje Islamabade prieš dvi savaites ir kitų panašių atakų šiaurės vakarų Pakistane.
Islamo valstybės grupuotė prisiėmė atsakomybę už sprogimą mečetėje, kurio metu žuvo mažiausiai 40 žmonių ir daugiau nei 160 liko sužeisti. Tai buvo mirtiniausias išpuolis Islamabade nuo 2008-ųjų.
Sukarintos grupuotės regioninis padalinys „Islamo valstybė-Chorasanas“ taip pat prisiėmė atsakomybę už aukų pareikalavusį savižudžio susiprogdinimą Kabulo restorane praėjusį mėnesį.