Košmaras Rusijoje: tiršti dūmai ir mazuto lietus – dar viename mieste

Permės regiono gubernatorius Dmitrijus Makhoninas patvirtino, kad dėl drono smūgio kilo gaisras, tačiau nenurodė konkretaus objekto. Jis teigė, kad objekto darbuotojai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo.
Ukrainos žiniasklaidoje skelbiama, kad atakos taikiniu tapo „Transneft“ naftos siurblinė.
Ukrainos „Telegram“ kanalas „Exilenova+“ skelbia apie ataką prieš linijinę gamybinę–dispečerinę stotį „Permė“, kuri yra naftotiekio Permė–Almetjevskas dalis ir priklauso bendrovei „Transneft – Prikamje“.
Iš V. Putino – kaltinimų lavina Ukrainai: susirūpino dėl padažnėjusių atakų Rusijoje
Stotis atsakinga už naftos pumpavimą, saugojimą ir paskirstymą magistraliniais vamzdynais. Per šį objektą vyksta srautai Permės naftos perdirbimo gamyklos kryptimi.
Po atakos platformoje „Telegram“ pasidalintuose įrašuose matyti, kad miestą uždengė juodi dūmai. Gyventojai taip pat pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti juodi taškai ant drabužių, odos, langų ir automobilių.
Tokius pačius taškus vietos gyventojai pastebėjo ir po atakų Tuapsėje, kur per dvi savaites jau tris kartus degė „Rosneft“ naftos infrastruktūra.
Rusijos nepriklausomas portalas „Agentsvo“ pažymi, kad gaisro metu naftos objekte krinta suodžiai, ant kurių kaupiasi kancerogenai, tarp jų – ypač pavojingi lengvieji aromatiniai angliavandeniliai, tokie kaip benzenas, toluenas, etilbenzenas ir ksilenas.
Tuo tarpu per kitą smūgį Orenburgo regione, besiribojančiame su šiauriniu Kazachstanu, dronas pataikė į „Orsknefteorgsintez“ naftos perdirbimo gamyklą, esančią Orsko mieste, maždaug už 1,4 tūkst. kilometrų į rytus nuo Ukrainos.
Orenburgo regiono gubernatorius Jevgenijus Solntsevas teigė, kad keturi dronai buvo numušti, kai bandė atakuoti „kelis pramoninius objektus“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
„Orsknefteorgsintez“, kurios metinis perdirbimo pajėgumas siekia 6,6 mln. tonų naftos, jau buvo atakuota spalį ir lapkritį. Ši įmonė priklauso bendrovei „ForteInvest“, susijusiai su verslininku Mikhailu Gutserievu.
Per naktį Rusijos kariuomenė, pasak šalies gynybos ministerijos, perėmė 98 dronus virš Astrachanės, Belgorodo, Volgogrado, Voronežo, Kursko, Rostovo, Saratovo sričių ir Krymo.
Ukraina intensyvina smūgius Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrai, siekdama sumažinti Kremliaus pajamas iš energetikos sektoriaus, tęsiantis Hormūzo sąsiaurio uždarymui.
Šią savaitę Ukrainos dronai taip pat atakavo ir padegė „Rosneft“ naftos perdirbimo gamyklą pietiniame Tuapsės uostamiestyje jau trečią kartą šį mėnesį.
Tuapsėje buvo paskelbta regioninė nepaprastoji padėtis ir evakuoti netoliese gyvenantys gyventojai. Pareigūnai trečiadienio rytą pranešė, kad, pasitelkus šimtus gelbėtojų, gaisras gamykloje buvo užgesintas.
Didėjantis atakų skaičius vyksta jautriu momentu pasaulinei energetikos rinkai. Naftos kainos vėl artėja prie praėjusio mėnesio aukštumų dėl nepasiektos pažangos taikos derybose tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Irano.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas šią savaitę apkaltino Ukrainą dar labiau bloginant pasaulinę naftos krizę dėl nuolatinių atakų prieš naftos eksporto mazgus.
Savo ruožtu Rusija per naktį paleido 171 droną, iš kurių 154 buvo numušti. Atakos buvo nukreiptos prieš Odesos, Charkivo, Sumų, Dnipropetrovsko ir Mykolajivo sritis. Sumų srities Šostkos mieste žuvo vienas žmogus.