PasaulisKonfliktai ir saugumas

Donaldas Trumpas: Vokietiją paliks gerokai daugiau nei 5 tūkst. karių

2026 m. gegužės 3 d. 08:03
JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad ketina iš Vokietijos išvesti daugiau JAV karių, nei skelbta anksčiau.
Daugiau nuotraukų (6)
JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas šią savaitę nurodė iš Vokietijos bazių išvesti apie 5 tūkst. JAV karių.
Tačiau D. Trumpas šeštadienį Floridoje žurnalistams sakė, kad šis skaičius bus didesnis.
„Mes ketiname smarkiai sumažinti skaičių. Ir mes jį sumažinsime gerokai daugiau nei 5 tūkst.“, – kalbėjo JAV prezidentas.

L. Kojala pabrėžė didelę atskirtį tarp D. Trumpo retorikos ir veiksmų: tai nėra geras dalykas

Gynybos departamento atstovas spaudai teigė, kad karių išvedimas turi būti užbaigtas per artimiausius 12 mėn., tačiau detalės kol kas lieka neaiškios.
Šis sprendimas priimtas po viešo D. Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo apsižodžiavimo anksčiau šią savaitę. F. Merzas pareiškė, kad Irano vyriausybė derybose pažemino JAV, o tai stipriai supykdė D. Trumpą.
Susiję straipsniai
D. Trumpui – aštri Europos kritika, Lietuva tyli: L. Kojala paaiškino, kodėl

D. Trumpui – aštri Europos kritika, Lietuva tyli: L. Kojala paaiškino, kodėl

Iš NATO – reakcija į D. Trumpo sprendimą atitraukti karius

Iš NATO – reakcija į D. Trumpo sprendimą atitraukti karius

Įvertino JAV smūgį Vokietijai: D. Trumpas siekia „nubausti“ F. Merzą

Įvertino JAV smūgį Vokietijai: D. Trumpas siekia „nubausti“ F. Merzą

Europoje ištisus dešimtmečius veikia dešimtys didelių JAV karinių bazių, kurios yra labai svarbios JAV operacijoms visame pasaulyje, įskaitant Artimuosius Rytus. Vokietijoje įsikūrusi JAV Europos vadavietė Štutgarte ir Ramšteino oro bazė vakarų Reino krašte-Pfalce, kuri yra JAV oro pajėgų centras.
JAV kariuomenės balandžio mėn. duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš jų apie 39 tūkst. Vokietijoje. Šis skaičius nuolat kinta – iš dalies dėl periodinių rotacijų ir karinių pratybų.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Pete’as Hegsethas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.