Donaldas Trumpas: Vokietiją paliks gerokai daugiau nei 5 tūkst. karių

JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas šią savaitę nurodė iš Vokietijos bazių išvesti apie 5 tūkst. JAV karių.
Tačiau D. Trumpas šeštadienį Floridoje žurnalistams sakė, kad šis skaičius bus didesnis.
„Mes ketiname smarkiai sumažinti skaičių. Ir mes jį sumažinsime gerokai daugiau nei 5 tūkst.“, – kalbėjo JAV prezidentas.
L. Kojala pabrėžė didelę atskirtį tarp D. Trumpo retorikos ir veiksmų: tai nėra geras dalykas
Gynybos departamento atstovas spaudai teigė, kad karių išvedimas turi būti užbaigtas per artimiausius 12 mėn., tačiau detalės kol kas lieka neaiškios.
Šis sprendimas priimtas po viešo D. Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo apsižodžiavimo anksčiau šią savaitę. F. Merzas pareiškė, kad Irano vyriausybė derybose pažemino JAV, o tai stipriai supykdė D. Trumpą.
Europoje ištisus dešimtmečius veikia dešimtys didelių JAV karinių bazių, kurios yra labai svarbios JAV operacijoms visame pasaulyje, įskaitant Artimuosius Rytus. Vokietijoje įsikūrusi JAV Europos vadavietė Štutgarte ir Ramšteino oro bazė vakarų Reino krašte-Pfalce, kuri yra JAV oro pajėgų centras.
JAV kariuomenės balandžio mėn. duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš jų apie 39 tūkst. Vokietijoje. Šis skaičius nuolat kinta – iš dalies dėl periodinių rotacijų ir karinių pratybų.