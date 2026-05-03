Karas Ukrainoje. JAV žiniasklaidoje – netikėti skaičiavimai dėl Rusijos

Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​
Ukrainos Chersono mieste šeštadienį du žmonės žuvo, o dar keletas buvo sužeista rusams atakavus mikroautobusą.
Chersono miesto karinė administracija paskelbė, kad mirtinus sužalojimus patyrė savivaldybės komunalinių paslaugų įmonės darbuotojas ir moteris, kurios tapatybė dar nustatinėjama.
„Apie 7 val. ryto rusų teroristų dronas Dniprovskio rajone smogė mikroautobusui“, – nurodoma pranešime.

Buvo sužeisti dar 7 keleiviai – 6 vyrai ir moteris. Keturi iš jų dirba komunalinių paslaugų įmonėse. Jie buvo nugabenti į ligoninę dėl sprogimo sukeltų sužalojimų.
Chersono miesto karinė administracija taip pat paskelbė, kad pastarąją parą rusų artilerija apšaudė Chersoną ir Zymivnyką, o šiuos miestus taip pat atakavo dronai.
Buvo apgadinti nuosavi ir daugiabučiai namai, mokslo ir medicinos įstaigos, civilių automobiliai, administracinis pastatas, paštas ir kritinės infrastruktūros objektai. Per šiuos išpuolius vienas žmogus žuvo, o 10 buvo sužeista.
Rusijos pajėgos ankstyvą šeštadienio surengė naktinius dronų smūgius, nukreiptus į kritinę ir energetikos infrastruktūrą ir kituose Ukrainos regionuose. Apie atakas pranešta Mykolajive, Kryvyj Riho mieste ir Odesos srityje.
Ukraina numušė arba neutralizavo 142 dronus, tačiau 17 jų pasiekė savo taikinius 12-oje vietų Ukrainoje.
