Pažeminimas Rusijai: okupantai šio svarbaus miesto užimti negali jau dvejus metus

Šiuo metu okupantai kontroliuoja rytinę ir centrinę Časiv Jaro dalį, tuo tarpu Ukraina valdo vakarinę miesto dalį. Kaip rašo „Forbes“, plačiai naudojami dronai dar labiau apsunkina ir taip sudėtingą užduotį – užimti bei išlaikyti urbanizuotas teritorijas.
Časiv Jaras yra operaciškai svarbus abiem karo pusėms.
Rusijai jo užėmimas padėtų pralaužti Ukrainos gynybinę „tvirtovių juostą“ ir atvertų kelius į Kostiantynivką bei Slovjanską, sudarydamas sąlygas tolesnėms puolamosioms operacijoms į vakarus.
Tuo tarpu Ukrainai miestas yra svarbi gynybinės sistemos dalis, padedanti stabdyti Rusijos veržimąsi už Bachmuto.
„Miesto aukštesnė reljefo padėtis dar labiau didina jo svarbą, suteikdama palankias pozicijas artilerijai ir dronų operacijoms, kurios gerina stebėjimo ir smūgių galimybes tai pusei, kuri kontroliuoja teritoriją“, – pabrėžiama medžiagoje.
Rusijos puolimas Časiv Jare prasidėjo 2024 m. balandį, po Bachmuto užėmimo.
Iš pradžių šios atakos buvo nukreiptos į Ukrainos gynybos pralaužimą palei Siverskio Doneco–Donbaso kanalą, todėl Rusijos kariuomenė sutelkė daug gyvosios jėgos, desantinių dalinių ir pastiprinimo.
„Šias atakas lydėjo artilerijos ugnis, sklendžiančių bombų ir dronų naudojimas. Nepaisant tokios kovinės galios koncentracijos, Rusija pasiekė tik lėtus, palaipsnius laimėjimus prieš atsparią Ukrainos gynybą ir per dvejus intensyvių kovų metus taip ir nesugebėjo visiškai užimti miesto“, – teigia "Forbes".
Iš pradžių Rusijos pajėgos tikėjo, kad galės greitai užimti Časiv Jarą dėl nedidelio jo dydžio ir maždaug 12 tūkst. gyventojų prieš karą.
Tačiau okupantai, bandydami prasiveržti iš rytinių rajonų per miesto centrą į vakarinę dalį, stūmėsi į priekį tik kvartalas po kvartalo.
„Per visus 2024 metus ir 2025-ųjų pradžią Rusija ne kartą skelbė užėmusi miestą, įskaitant garsius pareiškimus apie visišką jo kontrolę. Šiuos teiginius nuolat neigė Ukrainos pareigūnai ir nepriklausomi vertinimai, rodantys, kad Ukrainos pajėgos toliau laiko vakarinę miesto dalį ir priešinasi Rusijos puolimui“, – pažymi „Forbes“.
Kodėl Rusija negali užimti miesto?
Karių koncentracija, reikalinga Časiv Jaro gatvėms užimti ir išlaikyti, yra itin pažeidžiama dronų smūgių. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 24-oji mechanizuotoji brigada tuo pasinaudojo, naudodama dronus Rusijos atakoms trikdyti.
„Ankstyvosios Rusijos atakos rėmėsi karine technika, kuri buvo greitai sunaikinta dronų ir artilerijos deriniu.
Vėliau Rusija perėjo prie mažų komercinių transporto priemonių naudojimo, tačiau jos taip pat buvo sunaikintos. Abiem atvejais ribotas kelių tinklas palengvino judėjimo sekimą, o menkas manevringumas sumažino galimybes išvengti dronų smūgių“, – aiškinama publikacijoje.
Vėliau Rusijos pajėgos pradėjo naudoti mažas, maždaug trijų karių grupes, siekdamos užimti priešakines pozicijas. Nors šie pėstininkai stengiasi naudoti sugriautus pastatus kaip priedangą, dronai gali juos sekti viduje ir sunaikinti.
Be to, bepiločių operatoriai gali veikti iš įvairių slaptų pozicijų mieste ir jo apylinkėse. Jie lieka pakankamai arti, kad galėtų valdyti dronus, tačiau jiems nereikia išeiti į atviras vietas, todėl juos sunku aptikti ir neutralizuoti.
„Mažos komandos gali veikti iš pastatų, naudodamos viršutinius aukštus ar rūsius maskuotei. Nors dalis operatorių tikriausiai yra pačiame Časiv Jare, kiti, regis, veikia iš netoliese esančių gyvenviečių, esančių miesto pasiekiamumo ribose.
Dronai dažniausiai neskrenda nuspėjamomis trajektorijomis, o tai dar labiau apsunkina jų paleidimo vietų nustatymą“, – teigiama ataskaitoje.
Ateities perspektyvos
Rusijai ateities perspektyvos šiame mieste tampa neaiškios. Nors jo užėmimas suteiktų taktinę ir simbolinę pergalę, operacinė vertė gali būti mažesnė nei nuostoliai, patirti siekiant jį užimti.
„Rusijos pajėgos kartais perkelia dėmesį į kitas Ukrainos gynybinės linijos vietas, kas rodo, kad Časiv Jaras gali nebebūti pagrindinis puolimo tikslas. Tuo pačiu metu miestas vis dar suteikia galimų krypčių tolimesnėms operacijoms gilyn į Ukrainos gynybą“, – mano „Forbes“.
Ekspertų teigimu, norėdama užimti Časiv Jarą, Rusija turės derinti žmogiškuosius resursus, technologijas ir taktinį prisitaikymą, o ne pasikliauti vienu metodu.
Didesnis karių skaičius gali suteikti vietinį pranašumą ir palaikyti spaudimą Ukrainos gynybai, tačiau tai gali lemti dar didesnius nuostolius.
„Časiv Jaro mūšis atskleidžia platesnį miesto karo pokytį. Nors poreikis užimti ir išlaikyti teritoriją išlieka, metodai keičiasi dėl dronų įtakos.
Tradiciniai metodai, paremti masiniu pėstininkų naudojimu ir nuosekliu teritorijos valymu, dabar susiduria su nuolatine precizinių smūgių grėsme.
Dėl to net mažas, stipriai sugriautas miestas gali ilgą laiką atsilaikyti prieš nuolatines atakas. Časiv Jaras yra ne tik taktinis mūšis dėl teritorijos, bet ir pavyzdys, kaip technologijos keičia puolimo ir gynybos balansą šiuolaikiniame miesto kare“, – apibendrina „Forbes“.