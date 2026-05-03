Ramšteino meras: JAV karių išvedimas atneštų pražūtingas ekonomines pasekmes

Ralfo Hechlerio vadovaujamame mieste pietvakarių Vokietijoje įsikūrusi Ramšteino oro bazė – JAV oro pajėgų Europoje štabas.
Nors Vašingtonas dar nepaskelbė, iš kurių bazių planuoja išvesti karius, R. Hechleris paaiškino, kad šis žingsnis – kuris buvo žengtas po kanclerio Friedricho Merzo kritikos dėl karo su Iranu anksčiau šią savaitę – atneš katastrofiškų pasekmių, jei tai įvyks Ramšteine-Myzenbache.
Įskaitant šeimas, kurios išsikeltų kartu su kariais, regioną paliktų iki 12 tūkst. žmonių, paaiškino jis.
JAV mažina pajėgas Vokietijoje: D. Trumpas spaudžia Europą prisiimti daugiau atsakomybės
Savivaldybė prižiūri dideliam JAV gyventojų skaičiui pritaikytą infrastruktūrą.
„Jei didelė dalis jų išvyktų visam laikui, tai būtų skaudus ekonominis smūgis“, – sakė meras.
Ramšteino-Myzenbacho savivaldybėje, esančioje šalia didžiulės JAV oro pajėgų bazės, su šeimomis gyvena beveik 8 tūkst. JAV piliečių.
Ekonominis JAV kariuomenės buvimo Ramšteine poveikis siekia daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių per metus, įskaitant darbo užmokestį, nuomos mokesčius ir sutartis su vietos įmonėmis.
Susiję straipsniai
Kiti regiono miestai, iš kurių po Šaltojo karo pabaigos buvo išvestos JAV pajėgos, po šio smūgio niekada taip ir neatsigavo, sakė R. Hechleris.
„Jie kenčia pasekmes iki šiol. Kai ekonominė galia išnyksta, paprastai ji niekada nebesugrįžta“, – pridūrė meras.
Šią savaitę, per vizitą mokykloje Marsberge, Vokietijos kancleris F. Merzas tiesiai šviesiai pasisakė apie karą su Iranu ir apkaltino JAV strategijos stoka.
„Irano vadovybė pažemino visą šalį“, – pareiškė F. Merzas.
„JAV nesugebėjo greitai užbaigti karo, nes iraniečiai akivaizdžiai stipresni nei tikėtasi, o amerikiečiai akivaizdžiai neturi tikrai įtikinamos derybų strategijos“, – sakė Vokietijos kancleris.
Padėtis dar labiau pablogėjo, „ypač todėl, kad iraniečiai akivaizdžiai derasi labai sumaniai – arba tiesiog labai sumaniai nesidera“, pridūrė jis.
Tai stipriai supykdė D. Trumpą, kuris paragino F. Merzą sutelkti dėmesį į karo Ukrainoje užbaigimą, užuot kišusis į Irano reikalus.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Vokietija
Rodyti daugiau žymių