PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Rusijos gilumoje – chaosas: atakuotas svarbus karinis objektas

2026 m. gegužės 5 d. 06:34
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​
Daugiau nuotraukų (35)
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva nepalaiko Rusijos pasiūlymo dėl vienos dienos paliaubų gegužės 9 d. Pasak jo, tai ne žingsnis taikos link, o politinis gestas siekiant surengti paradą Maskvoje. Jis neįtikins Volodymyro Zelenskio sutikti su tokiomis sąlygomis.
D. Tuskas šį pareiškimą padarė Jerevane vykstančio Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo išvakarėse. Pasak jo, iš Maskvos duotas signalas prilygsta vienos dienos pauzei, kad paradas įvyktų Rusijoje.
„Tai absurdiška. Jokiu būdu netikinsiu prezidento V. Zelenskio sutikti su tokiais pasiūlymais“, – sakė Lenkijos ministras pirmininkas.

V. Zelenskis užsiminė apie lemiamą momentą: tai rodo Rusijos silpnumą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės Karalystės (JK) ministru pirmininku Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui.
Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, V. Zelenskis apie tai sekmadienį pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
Susiję straipsniai
Aliarmas Suomijoje: oro erdvę pažeidė nežinomas dronas

Aliarmas Suomijoje: oro erdvę pažeidė nežinomas dronas

Kremliuje – paranoja dėl perversmo: žvilgsniai krypsta į S. Šoigu

Kremliuje – paranoja dėl perversmo: žvilgsniai krypsta į S. Šoigu

Pažeminimas Rusijai: okupantai šio svarbaus miesto užimti negali jau dvejus metus

Pažeminimas Rusijai: okupantai šio svarbaus miesto užimti negali jau dvejus metus

„Ukrainoje vertiname visus Jungtinės Karalystės veiksmus, skirtus paremti mūsų žmones ir susilpninti agresorių, įskaitant pastangas kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu. Šiandien aptarėme tai su Keiru“, – sakė V. Zelenskis.
Ukraina ypač aukštu efektyvumu atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, tačiau dėl pasaulinės naftos kainų šuolio šių smūgių ekonominė įtaka Rusijai – labai ribota. Tokias išvadas paskelbė „ABC News“.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.​​​​
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.