Karas Ukrainoje. Rusijos gilumoje – chaosas: atakuotas svarbus karinis objektas

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva nepalaiko Rusijos pasiūlymo dėl vienos dienos paliaubų gegužės 9 d. Pasak jo, tai ne žingsnis taikos link, o politinis gestas siekiant surengti paradą Maskvoje. Jis neįtikins Volodymyro Zelenskio sutikti su tokiomis sąlygomis.
D. Tuskas šį pareiškimą padarė Jerevane vykstančio Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo išvakarėse. Pasak jo, iš Maskvos duotas signalas prilygsta vienos dienos pauzei, kad paradas įvyktų Rusijoje.
„Tai absurdiška. Jokiu būdu netikinsiu prezidento V. Zelenskio sutikti su tokiais pasiūlymais“, – sakė Lenkijos ministras pirmininkas.
V. Zelenskis užsiminė apie lemiamą momentą: tai rodo Rusijos silpnumą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės Karalystės (JK) ministru pirmininku Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui.
Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, V. Zelenskis apie tai sekmadienį pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Ukrainoje vertiname visus Jungtinės Karalystės veiksmus, skirtus paremti mūsų žmones ir susilpninti agresorių, įskaitant pastangas kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu. Šiandien aptarėme tai su Keiru“, – sakė V. Zelenskis.
Ukraina ypač aukštu efektyvumu atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, tačiau dėl pasaulinės naftos kainų šuolio šių smūgių ekonominė įtaka Rusijai – labai ribota. Tokias išvadas paskelbė „ABC News“.
