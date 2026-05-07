PasaulisKonfliktai ir saugumas

Šiaurės Korėja teigia, kad jos niekaip nesaisto Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis

2026 m. gegužės 7 d. 08:43
Šiaurės Korėjos atstovas Jungtinėse Tautose trečiadienį pareiškė, kad Pchenjanas jokiomis aplinkybėmis nėra įsipareigojęs laikytis Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties (NPT), pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA.
Daugiau nuotraukų (1)
Pchenjanas 2003 m. pasitraukė iš NPT, kuri draudžia jos nebranduolinėms valstybėms narėms įsigyti ar kurti branduolinius ginklus.
Ketvirtadienį KCNA paskelbtame pareiškime JT atstovas Kim Songas teigė, kad Vakarų šalių spaudimas Šiaurės Korėjai siekiant priversti Pchenjaną „vykdyti sutarties įsipareigojimus yra šiurkštus sutarties dvasios pažeidimas ir visiškas tarptautinės teisės tikslo bei principų nepaisymas“.
„Aš griežtai smerkiu ir atmetu tam tikrų šalių, įskaitant JAV, banditiškus ir begėdiškus veiksmus, kurie prieštarauja KLDR realistiškam bei teisingam branduolinių ginklų įsigijimui teisėtais būdais ir jos, kaip suverenios valstybės, prigimtinių gynybos teisių įgyvendinimui“, – pridūrė Kimas, pavartodamas Šiaurės Korėjos oficialaus pavadinimo santrumpą.
Susiję straipsniai
Per naujausią raketų bandymą Šiaurės Korėja panaudojo kasetines bombas

Per naujausią raketų bandymą Šiaurės Korėja panaudojo kasetines bombas

Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė bet kokias užuominas į susivienijimą

Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė bet kokias užuominas į susivienijimą

Rusija ir Šiaurės Korėja sumanė statyti „draugystės ligoninę“

Rusija ir Šiaurės Korėja sumanė statyti „draugystės ligoninę“

Šis pareiškimas buvo paskelbtas tuo metu, kai Niujorke, JT būstinėje, vyksta 11-oji NPT peržiūros konferencija.
Pchenjanas ir toliau reguliariai atlieka raketų bandymus ir plėtoja savo branduolinę programą – šio kurso Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas laikosi nepaisydamas šaliai taikomų tarptautinių sankcijų.
Šiaurės KorėjaKim Jong Unbranduolinis ginklas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.