Karas Ukrainoje. „Politico“: Ukrainos ir Rusijos paliaubos – lūžio taškas šiame kare

Europos Sąjungos (ES) lyderiai ruošiasi galimoms deryboms su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu. Tokį žingsnį skatina augantis nusivylimas Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo vedamomis derybomis dėl karo Ukrainoje nutraukimo.
Apie tai skelbia leidinys „Financial Times“. Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas António Costa įsitikinęs, kad Bendrija turi potencialo deryboms su Maskva. Negana to, anot jo, tokiai iniciatyvai pritaria ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Aš kalbuosi su 27 ES valstybių narių lyderiais, siekdamas nustatyti geriausią būdą, kaip organizuoti mūsų veiksmus, ir išsiaiškinti, ką būtent mums reikia efektyviai aptarti su Rusija, kai tam ateis tinkamas metas“, – kalbėjo EVT vadovas.
Pasak jo, praėjusį mėnesį Kipre vykusiame ES viršūnių susitikime V. Zelenskis „paprašė mūsų būti pasirengusiems įnešti teigiamą indėlį į derybas“.
Straipsnyje pažymima, jog daugelis Europos lyderių jaučia nerimą dėl menkos pažangos JAV vadovaujamame derybų procese. Be to, šiame procese Europos Sąjunga atsidūrė pavojingoje izoliacijoje – baiminamasi, kad blokas gali būti priverstas priimti susitarimą, kuriam pats nepritars.
A. Costa pabrėžė, kad ES vengs kištis į prezidento D. Trumpo vadovaujamą procesą. Vis dėlto jis pripažino, kad iš Kremliaus kol kas nesulaukta jokių signalų, jog V. Putinas būtų pasirengęs sėsti prie derybų stalo su kokiu nors ES atstovu.
„Taip, tokia galimybė (surengti derybas su V. Putinu, – red. past.) egzistuoja. Tačiau kol kas niekas nemato jokių Rusijos ženklų, kad ji iš tiesų norėtų pradėti rimtas derybas“, – teigė jis.
Neįvardytas Ukrainos prezidento kanceliarijos atstovas taip pat patvirtino pokalbių su A. Costa faktą.
