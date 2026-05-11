Karas Irane. D. Trumpas svaidosi griežtais pareiškimais, piktinasi ir Iranas

Rusijos vadas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi, esant reikalui, pervežti ir saugoti sodrintą uraną iš Irano, ir tai galėtų būti įtraukta į susitarimą, skirtą užbaigti karui Irane.
V. Putinas pažymėjo, kad Rusija jau yra kartą, 2015 m., transportavusi sodrintą uraną iš Irano. Maskva pasirengusi „pakartoti šią patirtį“, sakė jis.
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Irano atstovai jau kitą savaitę gali susitikti Pakistano sostinėje Islamabade, kad atnaujintų taikos derybas. Apie tai pranešė „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais.
Pasak šaltinių, JAV ir Iranas kartu su tarpininkais rengia vieno puslapio memorandumą iš 14 punktų, kuriame būtų nustatyti vieną mėnesį truksiančių derybų parametrai. Šių derybų tikslas – užbaigti konfliktą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pradės naujas operacijas Hormuzo sąsiauryje, jei taikos derybos su Iranu nepasistūmės į priekį. Apie tai rašo „The Jerusalem Post“
„Mes galime grįžti prie „Laisvės projekto“, jei reikalai nepasistūmės, – sakė D. Trumpas reporteriams. – Tačiau tada tai būtų „Laisvės projektas plius“. Jis nepaaiškino, kokie elementai papildytų projektą.
