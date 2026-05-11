Karas Ukrainoje. V. Putino melas D. Trumpui: NYT skaičiavimai atima žadą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje.
Spaudos konferencijoje Maskvoje po tradicinio Pergalės dienos parado, skirto Antrojo pasaulinio karo pabaigai paminėti, V. Putinas sakė: „Kiekvienas, norintis susitikti su manimi, turi atvykti į Maskvą“.
V. Putinas teigė, kad tai nėra tiesioginis kvietimas V. Zelenskiui, tačiau būtų pasirengęs susitikti ir su juo. „Mes taip pat galime susitikti ne Maskvoje, bet tik tuo atveju, jei iš anksto bus pasiektas ilgalaikis taikos susitarimas“, – sakė V. Putinas. V. Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą.
Nepaisant gegužės 9–11 dienomis paskelbtų trijų dienų „paliaubų“, kovos fronte nesustojo. Tiek Rusijos, tiek Ukrainos pajėgos tęsė puolamąsias operacijas visoje fronto linijoje, nors mūšių intensyvumas kiek sumažėjo, pranešė Karo studijų institutas (ISW).
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, gegužės 9 dieną fronte įvyko 51 kovinis susidūrimas. Tuo metu Rusijos okupacinės pajėgos toliau apšaudė Charkivo ir Chersono sritis.
Didėjantis Ukrainos bepiločių orlaivių ir raketų smūgių skaičius Rusijos teritorijoje daro reikšmingą įtaką Rusijos vadovo Vladimiro Putino saugumo elgsenai. Kai kurie ekspertai teigia, kad jis vis dažniau priverstas naudotis požeminėmis slėptuvėmis ir keisti buvimo vietą, rašo „Forbes“.
Analitikai ir tyrėjai tokius pokyčius sieja su stiprėjančiais Ukrainos smūgių pajėgumais. Projekto „UkraineAlert“ vadovas Peteris Dickinsonas teigė, kad pagrindinis veiksnys yra būtent Ukrainos dronų ir raketų atakos giliai Rusijos teritorijoje.
„Ukrainos bepiločių orlaivių ir raketų smūgiai yra pagrindinė priežastis, kodėl Vladimiras Putinas vis dažniau traukiasi į savo bunkerius“, – sakė Peteris Dickinsonas.
