Karas Irane. D. Trumpas pranešė apie likviduotą vieną aukščiausių „Islamo valstybės" grupuotės lyderių

2026 m. gegužės 16 d. 07:43
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormuzo sąsiauryje.​
Kinijoje šiuo metu viešintis D. Trumpas pareiškė, kad prezidentas Xi Jinpingas jam pasakė, jog norėtų padėti rasti būdą, kaip užbaigti Irano karą.
„Jis norėtų, kad būtų sudarytas susitarimas“, – interviu kanalui „Fox News“ sakė D. Trumpas.
„Ir jis pasisiūlė, jis sakė, kad „jei galiu kuo nors padėti, norėčiau padėti“, – po derybų su Xi Jinpingu Pekine nurodė D. Trumpas.

Stiprius santykius su Xi Jinpingu laikantis D. Trumpas užsiminė apie Iraną: abu sutinka dėl vieno

D. Trumpas taip pat pažymėjo, kad Xi Jinpingas „norėtų, jog (Hormuzo sąsiauris) būtų atvertas“.
Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarymas.
D. Trumpas taip pat teigė, kad Xi Jinpingas sutiko nutraukti karinių prekių tiekimą Iranui. Pekinas kol kas nepatvirtino D. Trumpo teiginių.
Manoma, kad Kinija yra viena svarbiausių Irano karinės įrangos tiekėjų kartu su Rusija.
Anksčiau parodytame interviu valstybės sekretorius Marco Rubio „NBC News“ sakė, kad D. Trumpas nieko neprašė iš Xi Jinpingo.
„Mes neprašome Kinijos pagalbos, mums nereikia jų pagalbos“, – tvirtino M. Rubio. „Mes iškėlėme šį klausimą, kad aiškiai išdėstytume savo poziciją ir kad jie ją suprastų“, – pridūrė jis.
