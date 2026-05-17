„Pataikaujantis D. Trumpas ir ryžtingas Xi Jinpingas“: išanalizavo lyderių kūno kalbą

2026 m. gegužės 17 d. 13:08
Lrytas.lt
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas viršūnių susitikime Pekine demonstravo taikų kūno kalbos toną.
Kaip pažymi „The New York Times“, D. Trumpo ir Xi Jinpingas kūno kalba viršūnių susitikime atspindėjo jų individualius stilius.
Nors JAV ir Kinijos lyderiai nesutarė tokiais klausimais kaip prekyba ir Taivanas, Pekine jie susitiko demonstruodami, kaip buvo apibūdinta, „draugiškų gestų demonstraciją“.
„Jie paspaudė vienas kitam ranką. Jie ilgai vaikščiojo kartu. Vienas vyras palietė kito ranką, o po to tai padarė dar kartą. Vėliau jie dar kelis kartus paspaudė vienas kitam ranką“, – rašo leidinys.
„Dviem lyderiams, kurie nesutaria daugeliu klausimų – Taivano, prekybos, retųjų žemių išteklių ir kitais – ketvirtadienio susitikimas tarp prezidento D. Trumpo ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo rodė, kad jie nori, jog konkurencija būtų draugiška, o ne priešiška“, – teigiama publikacijoje.
Leidinys pastebi, kad „kūno kalba ryškiai kontrastavo su griežta D. Trumpo kritika Kinijai jo gimtinėje ir daugeliu jo susitikimų su ilgamečiais JAV sąjungininkais“.
Pasak ekspertų, „kūno kalba rodė, kad tiek D. Trumpas, tiek Xi Jinpingas stengėsi atrodyti taikiai nusiteikę, kiekvienas savaip, atspindėdami sudėtingus jų šalių santykius“.
Leidinys pažymi, kad „D. Trumpas buvo pataikaujantis, Xi Jinpingas – ryžtingas“.
Dviejų dienų vizito Kinijoje pradžioje D. Trumpas kalbėjo taikiai, o Xi Jinpingas, šypsodamasis ir priimdamas JAV prezidentas, subtiliai buvo labiau konfrontuojantis, ypač Taivano klausimu, kur išsakė nedviprasmišką perspėjimą.
