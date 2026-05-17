Izraelis atakuoja Libaną, „Hezbollah“ kalba apie aklavietę derybose

Valstybinė nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad Izraelis dukart smogė Sohmoro miestui rytinėje Libano Bekaa slėnio dalyje. Kiti smūgiai, pasak NNA, buvo surengti pietiniame Libane.
Pasak Libano valdžios institucijų, nuo karo pradžios Izraelio atakos Libane nusinešė daugiau nei 2,9 tūkst. žmonių gyvybių, įskaitant daugiau nei 400 nuo balandžio 17 d., kai prasidėjo paliaubos.
Pastarosios atakos įvyko po to, kai Izraelio ir Libano pasiuntiniai Vašingtone surengė trečią derybų raundą ir susitarė pratęsti paliaubas.
Irano remiama grupuotė „Hezbollah“ Libano derybas su Izraeliu ne kartą pasmerkė.
„Tiesioginės derybos, kurias Libano valdžia vedė su priešu Izraeliu, ... atvedė juos į aklavietę, kurios rezultatas bus tik viena nuolaida po kitos“, – sekmadienį sakė „Hezbollah“ parlamentaras Husseinas Hajj Hassanas.
„Nei jie, nei kas kitas nesugebės įvykdyti to, ko nori priešas, ypač kai kalbama apie pasipriešinimo (judėjimo – ELTA) nuginklavimo klausimą“, – sakė jis.
H. H. Hassanas pridūrė, kad Libano valdžia stumia šalį į „labai didelius sunkumus“.
Šeštadienį grupuotė pranešė smogusi kariniam taikiniui šiaurės Izraelyje. Anksčiau „Hezbollah“ paskelbė apie keletą operacijų prieš Izraelio pajėgas Pietų Libane.
Per pastarąjį karą Izraelis į Pietų Libaną nusiuntė sausumos pajėgas, kurios ir toliau okupuoja teritoriją netoli abiejų šalių sienos.