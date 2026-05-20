JAV karių išvedimą tebegaubia mįslė: „Vis dar nėra tikrai patikimo patvirtinimo“

„Vis dar nėra tikrai patikimo patvirtinimo“, – po parlamento gynybos komiteto posėdžio sakė ministras.
Jis nurodė, kad Vokietija girdėjo, jog Europoje dislokuotų JAV brigadų skaičius gali būti sumažintas viena formuote.
„Kiek tai paveiks Vokietijoje dislokuotus karius, dar neaišku“, – pridūrė B. Pistorius.
Susiję straipsniai
Diena anksčiau NATO pajėgų Europoje vadas JAV generolas Alexusas Grynkewichas patvirtino, kad Jungtinės Valstijos kol kas nedislokuos Vokietijoje tolimojo nuotolio ginklų.
Anksčiau planuotas vadinamojo tolimojo nuotolio ugnies bataliono dislokavimas nebus įgyvendintas, sakė A. Grynkewichas.
Generolas taip pat teigė, kad maždaug 5 tūkst. JAV karių išvedimas iš Europos, apie kurį paskelbė D. Trumpas, iš esmės reikš brigados kovinės grupės grįžimą į Jungtines Valstijas.
Paklaustas apie galimus tolesnius JAV karių skaičiaus Europoje pakeitimus, A. Grynkewichas pažymėjo, kad artimiausiu metu nesitiki papildomų pranešimų.
Pasak JAV Gynybos personalo duomenų centro, Vokietijoje dislokuota daugiau kaip 37 tūkst. aktyviąją tarnybą atliekančių JAV karių.