PasaulisKonfliktai ir saugumas

JAV karių išvedimą tebegaubia mįslė: „Vis dar nėra tikrai patikimo patvirtinimo“

2026 m. gegužės 20 d. 22:53
Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius trečiadienį pareiškė, kad Berlynas dar negavo jokių įpareigojančių planų iš JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos dėl amerikiečių karių išvedimo iš Vokietijos.
Daugiau nuotraukų (1)
„Vis dar nėra tikrai patikimo patvirtinimo“, – po parlamento gynybos komiteto posėdžio sakė ministras.
Jis nurodė, kad Vokietija girdėjo, jog Europoje dislokuotų JAV brigadų skaičius gali būti sumažintas viena formuote.
„Kiek tai paveiks Vokietijoje dislokuotus karius, dar neaišku“, – pridūrė B. Pistorius.
Susiję straipsniai
Irano derybininkas: JAV siekia pradėti naują karą ir tikisi, kad pasiduosime

Irano derybininkas: JAV siekia pradėti naują karą ir tikisi, kad pasiduosime

Kremlius prabilo apie galimą V. Putino susitikimą su D. Trumpu: atskleidė vietą

Kremlius prabilo apie galimą V. Putino susitikimą su D. Trumpu: atskleidė vietą

NATO vadovas: branduolinius ginklus panaudojusi Rusija sulauks pražūtingo atsako

NATO vadovas: branduolinius ginklus panaudojusi Rusija sulauks pražūtingo atsako

Diena anksčiau NATO pajėgų Europoje vadas JAV generolas Alexusas Grynkewichas patvirtino, kad Jungtinės Valstijos kol kas nedislokuos Vokietijoje tolimojo nuotolio ginklų.
Anksčiau planuotas vadinamojo tolimojo nuotolio ugnies bataliono dislokavimas nebus įgyvendintas, sakė A. Grynkewichas.
Generolas taip pat teigė, kad maždaug 5 tūkst. JAV karių išvedimas iš Europos, apie kurį paskelbė D. Trumpas, iš esmės reikš brigados kovinės grupės grįžimą į Jungtines Valstijas.
Paklaustas apie galimus tolesnius JAV karių skaičiaus Europoje pakeitimus, A. Grynkewichas pažymėjo, kad artimiausiu metu nesitiki papildomų pranešimų.
Pasak JAV Gynybos personalo duomenų centro, Vokietijoje dislokuota daugiau kaip 37 tūkst. aktyviąją tarnybą atliekančių JAV karių.
JAV kariaiVokietijaBorisas Pistoriusas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.