Agentūra: Xi Jinpingas netrukus gali vykti į Šiaurės Korėją kaip tarpininkas tarp Kim Jong Uno ir D. Trumpo

Šiais duomenimis, neseniai Pchenjane jau lankėsi saugumo ir protokolo komanda iš Kinijos. Xi Jinpingo vizitas laikomas tikėtinu jau gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje.
Xi Jinpingas praėjusią savaitę Pekine priėmė D. Trumpą. JAV prezidentas per savo pirmąją kadenciją tris kartus susitiko su Kim Jong Unu, kad derėtųsi dėl Pchenjano branduolinės programos. D. Trumpas neseniai pareiškė vėl esąs atviras susitikimui.
Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija nesutiko tiesiogiai komentuoti „Yonhap“ pranešimo. Tačiau vyriausybė Seule tikisi, kad Šiaurės Korėjos ir Kinijos bendradarbiavimas prisidės prie taikos ir stabilumo Korėjos pusiasalyje, o Pekinas gali suvaidinti konstruktyvų vaidmenį, teigiama pranešime.
Kinija yra svarbi Šiaurės Korėjos ekonominė ir politinė sąjungininkė. Abi šalys šiuo metu stengiasi vėl sustiprinti per koronaviruso pandemiją atvėsusius santykius. Kim Jong Unas pernai lankėsi Pekine ir kartu su Xi Jinoingu bei Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dalyvavo dideliame kariniame parade, skirtame 80-osioms Japonijos kapituliacijos Antrojo pasaulinio karo pabaigoje metinėms.
