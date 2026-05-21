Izraelis deportavo visus užsienio aktyvistus iš į Gazą plaukusios flotilės

Daugiau kaip 430 aktyvistų iš viso pasaulio šalių Izraelyje buvo sulaikyti po to, kai pirmadienį jūroje buvo perimti jų laivai, kuomet jie dar kartą bandė pralaužti palestiniečių teritorijai taikomą blokadą.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras trečiadienį sukėlė didelę smerkimo ir diplomatinio pasipiktinimo bangą, nes pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuoti sulaikyti aktyvistai surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis.
Izraelio užsienio reikalų ministerijos atstovas Orenas Marmorsteinas ketvirtadienį pareiškė, kad „visi užsienio aktyvistai iš viešųjų ryšių flotilės buvo deportuoti iš Izraelio“.
„Izraelis neleis pažeisti Gazos Ruožui taikomos teisėtos jūrų blokados“, – pridūrė jis.
Aktyvistams atstovaujantis teisinis centras „Adalah“ anksčiau ketvirtadienį nurodė, kad dauguma flotilės narių yra „vežami deportacijai“ iš Ramono oro uosto Izraelio pietuose.
„Adalah“ pranešime pridūrė, kad aktyvistai buvo laikomi Izraelio Ktzioto kalėjime, esančiame Negevo dykumoje netoli Gazos Ruožo.
Turkija buvo paskelbusi, kad siunčia lėktuvus į Izraelį, siekdama „pargabenti į Turkiją savo piliečius ir dalyvius iš trečiųjų šalių specialiais užsakomaisiais skrydžiais, kuriuos organizuosime šiandien“.
Šaltiniai užsienio reikalų ministerijoje sakė, kad į Ramono oro uostą siunčiami „trys lėktuvai“, talpinantys „daugiau kaip 400 keleivių“.
Pasak „Adalah“ atstovo, aktyvistai iš Egipto buvo perkelti į Tabą prie Egipto sienos su Izraeliu, o aktyvistai iš Jordanijos – į Akabą.
„Kurstantis vaizdo įrašas“
Apie 50 „Global Sumud Flotilla“ laivų praėjusią savaitę išplaukė iš Turkijos. Tai buvo naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą, nes žydų valstybės pajėgos praėjusį mėnesį sulaikė ankstesnę laivų vilkstinę.
Aktyvistai buvo deportuoti po to, kai I. Ben Gviro paskelbta filmuota medžiaga, prie kurios buvo pridėtas prierašas „Sveiki atvykę į Izraelį“ ir kurioje ministras šūkauja ir mojuoja Izraelio vėliava tarp sulaikytų asmenų, susilaukė viso pasaulio vyriausybių smerkimo – nuo Italijos iki Ispanijos, Australijos ir Kanados.
Tėvynėje jį taip pat sukritikavo ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras, taip pat JAV ambasadorius Izraelyje Mike‘as Huckabee.
Kilus naujausiam diplomatiniam pasipiktinimui, Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani pareiškė, kad paprašė Europos Sąjungos (ES) įvesti sankcijas I. Ben Gvirui „už nepriimtinus veiksmus flotilės atžvilgiu“.
Jungtinė Karalystė (JK) paskelbė, kad po to, kai buvo paviešintas „kurstantis vaizdo įrašas“, išsikvietė aukščiausią Izraelio diplomatą JK.
Jungtinių Tautų (JT) ekspertė palestiniečių teritorijų klausimais Francesca Albanese paragino Italiją, iš kurios ji kilusi, imtis veiksmų.
Elgesys su flotilės aktyvistais yra „prabanga, palyginus su tuo, kaip elgiamasi su palestiniečiais Izraelio kalėjimuose“, tinkle „X“ rašė F. Albanese.
„Žodžių neužtenka: tegul Italija nustoja priešintis galimybei sustabdyti“ ES ir Izraelio asociacijos susitarimą, pridūrė ji.
„Jie mus spardė“
„Adalah“ teisės reikalų direktorė Suhad Bishara trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad organizacijos teisininkai galėjo suteikti teisines konsultacijas daugeliui aktyvistų, tačiau pridūrė, jog kitų laukė teismo posėdžiai be teisinės pagalbos.
„Žinome apie mažiausiai du dalyvius, kurie buvo hospitalizuoti (…) abu jie buvo pašauti guminėmis kulkomis“, – teigė S. Bishara ir pridūrė, kad kiti žmonės sakė, jog baiminasi, kad jiems lūžo šonkauliai.
Italijos žurnalistas Alessandro Mantovani, kuris buvo sulaikytas kartu su flotilės aktyvistais ir deportuotas anksčiau už kitus, ketvirtadienį Romos Fjumičino oro uoste žurnalistams teigė, jog jis ir kiti žmonės buvo „nugabenti į Ben Guriono oro uostą su antrankiais ir grandinėmis ant kojų ir išskraidinti į Atėnus“.
„Jie mus mušė. Jie mus spardė, daužė ir rėkė „Sveiki atvykę į Izraelį“, – tvirtino jis, kalbėdamas apie tai, kaip su juo elgėsi Izraelio saugumo pajėgos.
Izraelis kontroliuoja visus įvažiavimo į Gazos Ruožą, kuriam nuo 2007 m. taikoma Izraelio blokada, punktus.
Nuo Gazos karo, kurį sukėlė 2023 m. spalio 7 d. įvykdytas „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, pradžios ši teritorija patyrė didelį maisto, vaistų ir kitų būtiniausių prekių stygių, o Izraelis kartais visiškai nutraukdavo pagalbos tiekimą.
Ankstesnė flotilė praėjusį mėnesį buvo perimta tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos krantų, o dauguma aktyvistų buvo išsiųsti į Europą. Du buvo atgabenti į Izraelį, kelioms dienoms sulaikyti ir tada deportuoti.
