Karas Irane. Žiniasklaida: susikirto D. Trumpas ir B. Netanyahu

Iranas paskelbė naujausio Jungtinėms Valstijoms perduoto taikos pasiūlymo detales. Teheranas, pasak valstybinės naujienų agentūros IRNA, reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytas Irano lėšas ir nutraukti Irano uostų jūrinę blokadą.
Be to, Iranas ragina nutraukti karą visuose frontuose, taigi ir Libane, taip pat išvesti amerikiečių pajėgas iš teritorijų netoli Irano, praneša agentūra „Reuters“.
Toliau Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą. Naujienų agentūra IRNA rėmėsi užsienio reikalų viceministru Kazemu Gharibabadi.
D. Trumpui atidėjus karinį išpuolį – pokyčiai naftos kainų rinkose: nukrito iki 109 dolerių
JAV prezidentas Donaldas Trumpas tuo tarpu teigia matantis pažangą derybose su Iranu. Yra „labai pozityvi tendencija“, sakė jis pirmadienį renginyje Baltuosiuose rūmuose. Sąjungininkai Artimuosiuose Rytuose esą jam sakė, kad yra „labai netoli susitarimo“, pagal kurį Iranas neturės branduolinio ginklo.
„Tai labai pozityvi tendencija, tačiau matysime, ar iš to kas nors bus“, – pridūrė D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat teigė, kad Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai papašė jo atsisakyti planuoto smūgio prieš Iraną. Šis esą buvo numatytas jau antradienį, tačiau ataka nebus rengiama.
Susiję straipsniai
JAV pajėgos lieka visiškoje parengtyje tam atvejui, jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas su Iranu. Iki šiol viešai nebuvo žinoma, kad JAV antradienį planavo smogti Iranui.
Sekite svarbiausias karo Irane naujienas su Lrytas.