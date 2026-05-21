Karas Irane. Žiniasklaida: susikirto D. Trumpas ir B. Netanyahu

2026 m. gegužės 21 d. 07:49
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormuzo sąsiauryje.​
Iranas paskelbė naujausio Jungtinėms Valstijoms perduoto taikos pasiūlymo detales. Teheranas, pasak valstybinės naujienų agentūros IRNA, reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytas Irano lėšas ir nutraukti Irano uostų jūrinę blokadą.
Be to, Iranas ragina nutraukti karą visuose frontuose, taigi ir Libane, taip pat išvesti amerikiečių pajėgas iš teritorijų netoli Irano, praneša agentūra „Reuters“.
Toliau Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą. Naujienų agentūra IRNA rėmėsi užsienio reikalų viceministru Kazemu Gharibabadi.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas tuo tarpu teigia matantis pažangą derybose su Iranu. Yra „labai pozityvi tendencija“, sakė jis pirmadienį renginyje Baltuosiuose rūmuose. Sąjungininkai Artimuosiuose Rytuose esą jam sakė, kad yra „labai netoli susitarimo“, pagal kurį Iranas neturės branduolinio ginklo.
„Tai labai pozityvi tendencija, tačiau matysime, ar iš to kas nors bus“, – pridūrė D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat teigė, kad Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai papašė jo atsisakyti planuoto smūgio prieš Iraną. Šis esą buvo numatytas jau antradienį, tačiau ataka nebus rengiama.
JAV pajėgos lieka visiškoje parengtyje tam atvejui, jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas su Iranu. Iki šiol viešai nebuvo žinoma, kad JAV antradienį planavo smogti Iranui.
