Karas Ukrainoje. Atskleistos 5 NATO šalys, kurios dūrė Ukrainai į nugarą

Rusija sekmadienio rytą Kyjive surengė masinę raketų ir bepiločių orlaivių ataką, žuvo keturi žmonės, pranešė valdžios institucijos, kurios šiuos duomenis paskelbė po to, kai prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų dėl smūgių Rusijos okupuotoje Rytų Ukrainoje.
Pasak naujienų agentūros AFP žurnalistų, Ukrainos sostinėje anksti ryte buvo girdimi garsūs sprogimai, o oro pajėgos nurodė, kad per ataką paleista 600 bepiločių orlaivių ir 90 raketų.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko informavo, kad sostinėje žuvo du žmonės, o dar 56 buvo sužeisti. Tuo metu aplinkinės Kyjivo srities vadovas sakė, kad ten taip pat žuvo du asmenys, o dar devyni buvo sužaloti.
Kyjivą sudrebino didžiulė raketų ir dronų ataka: užfiksavo vieną po kito aidinčius sprogimus
Oro gynyba perėmė 549 bepiločius orlaivius ir 55 raketas, teigė oro pajėgos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rusai per ataką paleido hipergarsinę raketą „Orešnik“, galinčią nešti branduolinį užtaisą.
„Trys Rusijos raketos į vandens tiekimo įrenginį, sudeginta turgavietė, apgadinta dešimtys gyvenamųjų pastatų, kelios paprastos mokyklos, o jis (Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas) paleido savo „Orešnik“ į Bila Cerkvą (Vidurio Ukrainoje)“, – tinkle „Telegram“ teigė V. Zelenskis.
„Jie tikrai yra pamišę“, – akcentavo jis.
AFP žurnalistai pastebėjo, kad dėl sprogimų drebėjo netoli vyriausybės kvartalo esantis gyvenamasis pastatas, o dešimtys žmonių slėpėsi požeminėje metro stotyje miesto centre.
