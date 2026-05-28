Karas Irane. JAV smogė Irano kariniam objektui ir sulaukė atsako – atakuota amerikiečių bazė

Irano žvalgybos ministerija trečiadienį pareiškė, kad Jungtinių Valstijų ir Izraelio tikslas tebėra nuversti Islamo Respubliką ir suskaldyti šalį.
„Priešas dabar kitomis priemonėmis siekia tikslo – nuversti valdžią ir padalyti šalį, apie kurį jis atvirai paskelbė neseniai prasidėjusio karo pradžioje, tačiau karine jėga jo pasiekti nepavyko“, – teigiama Irano žiniasklaidos paskelbtame ministerijos pareiškime.
Šie pareiškimai pasirodė tuo metu, kai Teheranas ir Vašingtonas derasi dėl susitarimo, kuriuo būtų siekiama užbaigti vasario 28 d. kilusį ir visus Artimuosius Rytus apėmusį karą.
Ministerija pranešė gavusi žvalgybos informacijos, kad JAV ir Izraelis sieks „sustiprinti ekonominį spaudimą“, sukelti šalyje nesutarimus tarp religinių ir etninių grupių bei vykdyti sabotažą ir kitas „teroristines operacijas“.
Be to, ji pridūrė, kad tokie veiksmai apimtų didelio masto „įvairių ginklų, šaudmenų ir neteisėtų ryšio priemonių, ypač palydovinio ryšio „Starlink“ įrenginių“, skirtų prisijungti prie interneto per palydovą, kontrabandą.
Iranas ir Izraelis jau dešimtmečius vedė slaptą karą, kurio metu buvo vykdomos sabotažo operacijos, įskaitant išpuolius prieš Irano branduolines įrenginius bei mokslininkų nužudymus.
Tačiau visa tai vyko iki praėjusiais metais prasidėjusio 12 dienų karo, kuris tuo metu buvo pirmasis ilgalaikis konfliktas tarp seniai nesutariančių priešų, kilęs po 2024 m. įvykusios pavienių atakų ir atsakomųjų smūgių serijos, kuri atviru karu nesibaigė.
