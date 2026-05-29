Karas Ukrainoje. Rumunijoje dronas rėžėsi į daugiabutį – po sprogimo kilo gaisras

2026 m. gegužės 29 d. 06:25
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​
Europos Sąjunga (ES) kol kas neplanuoja skirti vyriausiojo derybininko galimoms Ukrainos taikos deryboms su Rusija, teigia aukšto rango ES pareigūnai ir diplomatai.
ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas ir pagrindinės valstybės narės, įskaitant Vokietiją, nelaiko tokio žingsnio šiame etape naudingu, sakė pareigūnai neoficialaus ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Kipre metu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį po pokalbių su Ukrainos karine vadovybe paskelbė apie planus surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje.

Iš V. Zelenskio – perspėjimo žinutė Rusijai: už karą turės sumokėti savo nuostoliais

V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi sakė, kad atakomis siekiama parodyti Maskvai, jog ji „turės sumokėti už karą savo nuostoliais“.
Rusijos naftos pramonės objektai tebėra pagrindinis smūgių taikinys, teigė jis, nes Kyjivas siekia sumažinti Maskvos pajamas iš energijos eksporto, kurios laikomos labai svarbiomis Rusijos karo ekonomikos finansavimui.
Popiežius Leonas XIV išreiškė susirūpinimą dėl intensyvėjančių masinių Rusijos atakų prieš Ukrainą ir pareiškė paramą nuo šių smūgių nukentėjusiems civiliams.
„Su susirūpinimu stebiu karą Ukrainoje, kuris pastarosiomis dienomis smarkiai paaštrėjo. Noriu pareikšti savo solidarumą su visais, kurie kenčia dėl neseniai įvykusių išpuolių, įskaitant išpuolius prieš civilius“, – sakė popiežius Leonas XIV.
