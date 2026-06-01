Karas Ukrainoje. Po Rusijos drono sprogimo Rumunijoje – keistas kreipimasis į Maskvą

2026 m. birželio 1 d. 07:38
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​
Rusijos karas prieš Ukrainą pasiekė „cugcvango“ (zugzwang – vok.) stadiją, kai kiekvienas naujas Vladimiro Putino ėjimas tik dar labiau apsunkina Kremliaus padėtį, teigia „The Washington Post“ apžvalgininkas George'as Willas.
Autorius primena, kad prieš 15 mėnesių JAV prezidentas Donaldas Trumpas ragino Ukrainą iš esmės susitaikyti su pralaimėjimu, sakydamas Volodymyrui Zelenskiui: „Jūs neturite kortų.“
Tuo metu, rašo leidinys, daugelis manė, kad Ukraina nepajėgi atsilaikyti prieš gerokai galingesnę Rusiją. Tačiau vėlesni įvykiai parodė kitokį vaizdą.

Straipsnyje pažymima, kad Kremliaus problemų simboliu tapo saugumo priemonės per Pergalės dienos minėjimą Maskvoje. 
Straipsnyje pateikiamais vertinimais, nuo 2026 metų pradžios Rusija užėmė tik apie 0,04 proc. Ukrainos teritorijos, o balandį netgi patyrė grynųjų teritorinių nuostolių.
Tuo pat metu Rusijos žmonių nuostoliai, remiantis „The Economist“ vertinimais, pasiekė maždaug 3 proc. ikikarinio karinio amžiaus vyrų skaičiaus.
G. Willas akcentavo, kad Rusijos pradėtas karas lėmė NATO plėtrą, Europos vienybės stiprėjimą bei didėjantį ekonominį ir politinį spaudimą pačiai Rusijai.
Jis cituoja Carnegie Rusijos ir Eurazijos centro tyrėjos Alexandros Prokopenko vertinimą, kuri Rusijos dabartinę būklę apibūdino kaip „vienybės palaikymą nuosekliai griaunant savo pačios ateitį“.
Pasak buvusio aukšto rango Rusijos vyriausybės pareigūno, kurį cituoja straipsnio autorius, V. Putinas atsidūrė šachmatų „cugcvango“ situacijoje – kai bet koks tolesnis ėjimas tik blogina padėtį.
Todėl, autoriaus nuomone, pagrindinis artimiausių mėnesių klausimas bus tai, kaip Kremlius reaguos į laipsnišką Ukrainos karinių pajėgumų atkūrimą.
